Una ingeniera de software pasó dos años diseñando un sistema de aprendizaje automático para registrar los hábitos de caca de su gato, e involucró sensores, una cámara infrarroja, una Raspberry Pi y unas 50.000 imágenes de caca de gato. La ingeniera, una YouTuber que se hace llamar Estefanni, publicó un video en su canal esta semana detallando el proceso de creación del sistema de inteligencia artificial después de enterarse de que su gato Teddy había estado comiendo plástico. La dueña del gato quería una forma de monitorear el horario de defecación de su gato para saber más fácilmente si está estreñido o no.



why I took 50000 pictures of my cats pooping

Estefanni comienza el video de 6 minutos con una súplica desesperada con la que la mayoría de los dueños de gatos están familiarizados, invocando la necesidad de hacer todo lo posible por su gato con la esperanza de que lo amen (aunque sea un poco). Empezó su proyecto escribiendo un script en Python y colocando sensores encima de la caja de arena para ver cuándo Teddy iba al baño. Excepto que no es solo Teddy quien usa la caja, Teddy tiene su propia gata llamada Luna que usa la misma caja de arena. Para diferenciar a los dos gatos, Estefanni usó un guión de toma de fotografías, así como una configuración de cámara con luces infrarrojas apuntando a la caja de arena. Luego tomó miles de fotos de sus gatos haciendo caca y las envió a un sistema de aprendizaje automático para que pudiera diferenciar entre Teddy y Luna.



El paso final era saber si los gatos iban al número uno o dos. Estefanni recurrió a un sitio web que envía imágenes a un servidor, que hace predicciones basadas en los datos, como cuánto tiempo pasó Teddy en la arena para gatos. Luego, el servidor envía al dueño del gato su predicción de qué gato estaba usando el baño y si era para hacer pis o caca. De esa manera, Estefanni puede saber si las deposiciones de Teddy son saludables o si está estreñido debido a su hábito autodestructivo de consumir plástico.



El sistema de inteligencia artificial de caca de gato definitivamente le está dando vibraciones al robot de mantequilla de Rick y Morty. “¿Hice una IA cuyo único propósito en la vida es observar la caca de mi gato?” Estefanni pregunta en el video. “¿Vendrán por mí cuando las máquinas se levanten?” La ingeniera de software debería ser buena siempre que sirva a los verdaderos señores del mundo; los gatos