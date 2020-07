"Vamos a hacernos ricos": Dogecoin aumenta un 90% su valor por un sospechoso viral de TikTok

Filed to:

Foto : Matt Cardy ( Getty Images )

Los influencers de TikTok han dejado atrás la era de los trucos para iPhone y consejos sobre dropshipping. Ahora están aprovechando su poder para organ izar un esquema pump and dump que involucra a Dogecoin, la cripto moneda satírica hecha a partir de un meme , además de la moneda favorita de Elon Musk . El plan está dando sus frutos: Dogecoin ha aumentado su valor un 90% en siete días .

El líder del esquema e s jamezg97, que comenzó a publicar sobre la criptomoneda el 28 de junio y posteriormente inició el #DogecoinTiktokChallange. El misterioso t ikt oker, cuya biografía solo dice “STONKS”, dijo a los usuarios:

He tenido una idea loca . ¿Qué pasaría si todos los que miran este vídeo compraran Dogecoin? ¿Podrían realmente detenernos? ¿Podrían detenernos a todos?

La pantalla dividida muestra que podrías aumentar tu inversión de $ 1 000 a $ 426. 985 si compras a un precio de $ 0, 00234 y vendes a $ 1. Un segundo ví deo , publicado hace cinco días y ahora con casi un millón de visitas, emite un mensaje aún más audaz:

Vamos a hacernos ricos: Dogecoin no tiene prácticamente valor . Hay 800 millones de usuarios de TikTok. Son solo $ 25. Una vez que llegue a un dólar, tendrás diez mil dólares. Díselo a toda la gente que conozcas .

Es un llamado a los inversores (soñadores) de Internet para que crean en el poder de un vídeo viral, el ciclo de vida de un hashtag y el ejército de TikTok, a menos que, por supuesto, alguien haya comprado una tonelada de Dogecoin antes de esto y planee deshacerse de todo antes de que, en un caso improbable, llegue al dólar, lo que suena a esquema de bombeo y descarga o pump and dump, lo cual es ilegal. ¿Por qué jamezg97 no está bajo investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos , o al menos de TikTok?

“Según tengo entendido, la SEC no regula los mercados de criptomonedas, aunque esto podría cambiar en el futuro, y probablemente lo haga , ya que vemos cada vez más estafas como esta”, dijo Phillip Christenson, analista financiero colegiado de Phillip James Financial a Gizmodo. (La SEC ha presentado cargos en algunos casos prominente s relacionados con criptomonedas, los más memorables contra el actor Steven Seagal , DJ Khaled y “Floyd Crypto Mayweather ”). “No es difícil imaginar que la SEC presente cargos contra algunos de los influencers que perpetran este tipo de esquemas como una advertencia a otros que contemplan algo similar” . Pero un derribo masivo, agregó, es “improbable y casi imposible”. (En 2018, un documento publicado por Social Science Research Network identificó 3421 esquemas de pump and dump que involucraban criptomonedas solo en Telegram y Discord).

Sin embargo, el vídeo se distingue de los esquemas de pump and dump tradicionalmente turbios en que supuestamente todos estamos en la operación. “Lo que estamos experimentando con Dogecoin no es un esquema de pump and dump ‘tradicional’”, escribió la cofundadora y editora de Insider Monkey, Meena Krishnamsetty, a Gizmodo por correo electrónico. “Es más como un esquema de manipulación de acciones en el que los participantes son principalmente conscientes de los riesgos y participan voluntariamente”.

Krishnamsetty señaló recientes sospechas de esquemas por parte de comerciantes experimentados que pudieron engañar a compradores inexpertos de Robinhood para inflar el precio de las acciones de empresas destinadas al fracaso , pero podrían argumentar que simplemente creían que esas acciones estaban infravaloradas.

Todo eso para decir que probablemente no deberíamos confiar nuestros sueños de riquezas a un tipo que tiene STONKS en la bio . “Es una nueva versión de un antiguo esquema” , dijo a Gizmodo Braden Perry, abogado de investigaciones reguladoras y gubernamentales de la firma Kennyhertz Perry, LLC, con sede en Kansas City , como llamadas telefónicas y campañas de correo directo para comprar acciones por centavos , pero con los esteroides de TikTok. Lo mismo que pasó con Coinye (parodia de Kanye West), cuyos creadores vendieron todas sus monedas el primer día.