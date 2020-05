Hace 10 años, alguien pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas familiares

El 17 de mayo de 2010, hace ahora diez años, un programador llamado Laszlo Hanyecz ofreció 10.000 BTC por dos pizzas grandes en el foro Bitcointalk:

Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas... quizá dos grandes, así me queda algo para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla a un restaurante con entrega a domicilio, pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de bitcoins para no tener que pedirla o prepararla yo mismo, como pedir un desayuno en un hotel, que simplemente te traen algo de comer y estás feliz.

Me gustan cosas como las cebollas, los pimientos, las salchichas, los champiñones, los tomates, el pepperoni, etc., cosas estándar sin toppings extraños de pescado ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso normales, que pueden ser más baratas de preparar o adquirir.

Si estás interesado, házmelo saber y podemos llegar a un acuerdo.