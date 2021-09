HeavyBurns es un conocido modder especialmente aficionado a Skyrim. Su último proyecto es especialmente ambicioso. Está trabajando en convertir el veterano juego de Bethesda en una experiencia lo más parecida posible a Dark Souls. Para ello ha recurrido a alrededor de 500 mods.



Advertisement

No es la primera vez que HeavyBurns altera la apariencia de Skyrim para que se parezca a la de otros mundos como el de El Señor de los Anillos, pero la mecánica de The Elder Scrolls sigue siendo en esencia la misma. Eso ha cambiado bastante en los últimos meses gracias a la aparición de varios mods que cambian bastante en profundidad la mecánica de combate del juego. Hay, por ejemplo, una colección llamada The Elder Souls que introduce 120 nuevas animaciones de armas, todas ellas inspiradas en los juegos de From Software.

No es la primera vez que HeavyBurns trata de acercar Skyrim a Dark Souls, pero su primera aproximación al tema tenía en cuenta sobre todo la atmósfera y cambios estéticos.

“Tras la idea inicial, comencé a mirar atrás y me di cuenta de que me había estado perdiendo una gran oportunidad de añadir contenido al juego original”, explica HeavyBurns a Gamesradar. “Hay un gran número de criaturas, armas, armaduras, interfaz y sonidos que se pueden mejorar”.

G/O Media may get a commission

Los mods básicos para alterar Skyrim son 40, pero el número se eleva a casi 500 cuando añadimos los mods necesarios para corregir compatibilidad, añadir luces y texturas, etc. La idea de HeavyBurns es que su creación sea jugable y disfrutable. En breve publicará en su canal un vídeo con el aspecto definitivo del juego. De momento solo ha publicado un tráiler de su creación (sobre estas líneas) y un puñado de capturas de pantalla. [Gamesradar]