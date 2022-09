Si viajas mucho a países donde no se habla tu idioma quizá te merezca la pena invertir en un traductor de bolsillo dedicado. Vasco Electronics ha presentado su nuevo modelo en IFA, el Vasco V4, y aunque en esencia es un móvil Android modificado, tiene justo la pegada que les falta a las aplicaciones de traducción del teléfono.



Google Translate puede sacarte de un apuro, pero a menudo puede meterte en otro, bien porque justo en ese momento no hay cobertura y no has descargado el paquete de idioma, o porque sus traducciones dejan bastante que desear. El Vasco V4 soluciona lo primero con una conexión a Internet gratuita y de por vida que funciona en casi 200 países. Obviamente esta conexión está dedicada exclusivamente al sistema de traducción. No esperes ver vídeos de YouTube con ella. La conexión garantiza una traducción en menos de 0,5 segundos en casi cualquier rincón del planeta.

El segundo problema (las traducciones malas o que dan lugar a equívoco) se soluciona con una plataforma de traducción en la nube que cuenta con 10 motores de IA diferentes. Según Vasco, esos algoritmos logran un 96% de precisión en las traducciones, sean de texto (metido con teclado o fotografiado) o de voz. Las voces de las conversaciones traducidas también están creadas a partir de locutores profesionales nativos , lo que les da una entonación bastante mejor que la de Google.

Vasco Translator V4 | ¡Ya está aquí el nuevo traductor universal de Vasco Electronics!

El dispositivo en sí mide 55x149x10mm y lleva dentro un Mediatek Helio A22 más que suficiente para proporcionar rapidez al servicio de traducc ión y la pantalla de 5 pulgadas. Dos altavoces que alcanzan los 99 decibelios y un sistema de micrófonos con cancelación de ruido sirven para que sigamos pudiendo traducir voces así estemos en un mercado de pescados en Taiwán.

El Vasco V4 se carga por USB-C y cuenta con una batería de 2400mAh. El dispositivo está ya disponible en la web del fabricante a un precio de 389 euros. Es un pico solo por un servicio de traducción online, pero la gente que viaja mucho le puede sacar chispas.