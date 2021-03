Este vídeo de un dron atravesando una bolera es lo más salvaje que vas a ver hoy

Imagen : jaybyrdfilms

Todos los vídeos grabados con un dron tienen un toque especial. Pero claro, hay vídeos y vídeos. Si quieres ver una verdadera master class de pilotaje de drones, atento a este espectacular vídeo grabado en un sitio tan mundano como una bolera.

El vídeo, bautizado como “Right Up Our Alley”, fue grabado por Jay Byrd Christensen, un experto piloto de drones. Todo lo que ves en el vídeo es real, sin gota de CGI ni cortes invisibles. Un único y alucinante plano secuencia grabado en la bolera Bryant-Lake de Minneapolis.

El sorprendente vídeo ha llegado a los oídos del director James Gunn, que incluso ha pedido contar con la productora Sky Candy Studios para el rodaje de la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia.

Pásate por el canal de YouTube de Byrd para ver otros alucinantes recorridos de dron en primera persona. Ah, y en caso de que te lo estés preguntando: sí, el dron sobrevivió al golpe final contra los bolos.