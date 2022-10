El año pasado, un video de un dron atravesando una bolera y abriéndose camino hacia lugares donde nunca pensaste que un dron podría volar, cautivó la atención de Internet. El talentoso equipo detrás de ese video está de vuelta con otro increíble video de vuelo que brinda una mirada detrás de escena de Wrigley Field y el vecindario circundante. ¡Abróchense los cinturones!



No importa si te gusta más o menos el béisbol, es imposible no apreciar lo que los Chicago Cubs tuvieron que orquestar elaboradamente para hacer posible este video. El vuelo del dron comienza siguiendo uno de los icónicos trenes “L” de Chicago antes de sumergirse y volar a través del pub deportivo Murphy’s Bleachers, alrededor del vecindario circundante, justo a través de la cabina de un camión de bomberos y luego sobre algunas festividades previas al juego antes de ingresar a Wrigley Field.



Wrigley Field Like You’ve Never Seen It Before | Drone Fly Through of the Ballpark, Clubhouse & More

El recorrido continúa en el propio estadio, dentro del marcador e incluso a través de la sede del club de los Cubs y las oficinas administrativas antes de seguir a los jugadores de regreso al campo. El video fue creado por Sky Candy Studios, cuya cuenta de Instagram acredita a Michael Welsh por el increíble pilotaje del dron. ¿Fue todo filmado en una sola toma? Probablemente no se den algunas partes del video de cuatro minutos que muestran las gradas vacías, mientras que termina con lo que parece ser una casa llena el día del juego. ¿Eso lo hace menos impresionante? Por supuesto que no.



Nos comunicamos con Sky Candy Studios para preguntar qué tipo de dron y cámara se usaron para filmar este video, pero al compartir este video a través de su cuenta de Instagram, el estudio llama tanto al fabricante de cámaras de acción GoPro como a Rotor Riot, una compañía que construye y vende una variedad de diferentes drones, incluidos FPV y cinewhoops, que son lo suficientemente pequeños para navegar en espacios increíblemente reducidos pero lo suficientemente maniobrables para capturar imágenes increíbles como esta.