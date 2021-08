By

Una actriz y un director ruso se encuentran actualmente en plana formación para rodar escenas a bordo de la Estación Espacial Internacional a finales de este mismo año. Han surgido nuevos detalles sobre el proyecto, como la trama de la película y cómo se espera que participen los cosmonautas rusos.

El título provisional de la película es Vyzov, que significa “desafío” en ruso , y si todo sale según lo planeado, será la primera película en presentar escenas grabadas en el espacio. Klim Shipenko, de 37 años, dirige la película, que contará con Yulia Peresild, una actriz de 35 años elegida entre miles de participantes que enviaron solicitudes por internet para el papel protagonista. El plan actual es que Shipenko y Peresild viajen a la Estación Espacial Internacional en octubre a bordo de una nave espacial Soyuz MS-19.

Shipenko, junto con el productor ejecutivo Konstantin Ernst de Channel One Rusia, participaron recientemente en una presentación para obtener financiación, durante la cual el equipo pidió a los inversores rusos 400 millones de rublos ( 5,4 millones de dólares ), según informa SpaceNews . La película estará producida por Channel One, Roscosmos y Yellow, Black and White (un estudio de cine para televisión), pero aparentemente necesita más dinero para hacer avanzar las cosas.



Fue durante esta presentación para obtener financiación que el equipo reveló varios detalles nuevos sobre el proyecto, incluida la trama. Como escribe Tony Quine en SpaceNews:

Shipenko reveló que el aguion aún se está afinando, pero la trama involucra a un cosmonauta que sufre un paro cardíaco durante una caminata espacial y, aunque sobrevive, requiere una cirugía para asegurar que pueda soportar el regreso en Soyuz a la Tierra. Una cirujana cardíaca llamada Zhenya debe ser enviada a la Estación Espacial Internacional para realizar el procedimiento con solo unas pocas semanas para prepararse para el viaje.

Suena como una auténtica maravilla. Pero Roscosmos admitió el año pasado que la “película tiene como objetivo popularizar las actividades espaciales de Rusia” y también “glorificar la profesión de cosmonauta”.

Shipenko y Peresild, junto con sus respectivos respaldos, Alexey Dudin y Alena Mordovina, comenzaron su entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin el 24 de mayo de 2021. El cosmonauta de Roscosmos Anton Shkaplerov estará al mando de la misión ISS-66, programada para su lanzamiento en octubre de 2021. Oleg Artemyev servirá como respaldo de Shkaplerov. Roscosmos dice que tanto Shipenko como Peresild están en forma y lo suficientemente saludables para un vuelo espacial. En caso de que el plan de grabar una película en el espacio se derrumbe, los cosmonautas Sergei Korsakov y Dmitry Petelin estarán listos, ya que están listados como el equipo de “reserva” para la misión ISS-66. Shkaplerov permanecerá en la Estación Espacial Internacional durante seis meses, pero el equipo de grabación de dos personas volverá después de pasar solo 12 días en el espacio.

El programa de entrenamiento para el equipo de rodaje y sus sustitutos es un poco diferente al que se ofrece a los cosmonautas en toda regla, pero parece desafiante, dado su énfasis en la seguridad. Como explica Roscosmos :

El equipo de rodaje se familiarizará con el diseño, los sistemas a bordo, el equipo de la nave espacial tripulada Soyuz MS y el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Deben conocer la forma en que se organizan las actividades de la nave espacial y la tripulación de la estación, estudiar el algoritmo de acciones de emergencia (despresurización, incendio, toxicidad atmosférica). Además, los actores y directores estarán preparados para posibles emergencias que puedan ocurrir durante el desembarco de la nave en diferentes zonas climáticas y geográficas. Los entrenamientos están planificados en el laboratorio del avión Il-76 MDK que ofrece condiciones de ingravidez a corto plazo para entrenar las habilidades necesarias para los vuelos espaciales. El proceso de formación incluye aspectos biomédicos y físicos. Antes de partir hacia el cosmódromo de Baikonur, los equipos principales y de respaldo participarán en complejos exámenes de capacitación .

Shipenko espera obtener entre 35 y 40 minutos de metraje mientras está en el espacio, como explicó durante la presentación para obtener financiación. SpaceNews dice que estas serán las primeras tomas que se hagan de la película . Una vez en tierra firme , el rodaje continuará hasta mayo de 2022, y el estreno de la película no se realizará antes de finales de 2022.

Shipenko dijo que se desempeñará como operador de cámara y maquillador durante el rodaje de la película , además de realizar tareas de dirección. Curiosamente, se espera que los cosmonautas Oleg Novitsky y Pyotr Dubrov, a bordo de la Estación Espacial Internacional desde abril pasado, actúen y aparezcan en la película. No se sabe si se les pedirá a los miembros de la tripulación de la NASA, ESA y JAXA que se unan a la fiesta.

Sin embargo, el proyecto no está exento de problemas. Además de necesitar más dinero, los productores están molestos porque los medios rusos no están prestando mucha atención , como admitió Ernst durante la presentación para obtener financiación.

El proyecto tampoco está recibiendo mucho aprecio por parte de los científicos rusos, que se quejan de que la película está desviando recursos valiosos que normalmente se utilizan para la exploración espacial y la investigación científica. La cosa se puso tan mal que Roscosmos destituyó a Sergei Krikalev, director de programas tripulados en Roscosmos, de su puesto de directivo en junio después de que expresara su oposición al proyecto. Krikalev, que acumuló más de 800 horas en el espacio durante su ilustre carrera como cosmonauta, fue finalmente reintegrado tras las quejas de los medios rusos y muchos de sus compañeros, incluidos otros cosmonautas.

Un efecto secundario interesante de esta misión es que Dubrov y el astronauta de la NASA Mark Vande Hei tendrán que pasar un año entero en la Estación Espacial Internacional . Ambos hombres se encuentran actualmente a bordo de la estación espacial, y se suponía que ambos pasarían seis meses en el espacio, pero tendrán que ceder sus asientos de regreso al equipo de rodaje ruso. Los trenes no salen de la estación Estación Espacial Internacional con mucha frecuencia, lo que resulta en una estadía prolongada.