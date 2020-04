Esto es lo que sabemos sobre los riesgos del coronavirus en niños, según los CDC

Filed to:

Filed to: covid-19

Millones de escuelas, como esta en Alemania, han cerrado a lo largo del mundo por la covid-19.

F oto : Getty Images

Un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha analizado cómo está afectando la covid-19 a los niños en los Estados Unidos y ha ayudado a constatar algo que ya se intuía, que lo s niños tienden a experimentar síntomas más leves y tienen menos probabilidades de ser hospitalizados, según el informe.

Advertisement

Las pruebas de otros países y brotes aislados (como el que hubo a bordo del crucero Diamond Princess) sugieren que los niños son mucho menos susceptibles a la covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que otros grupos de edad. Pero hasta ahora no había habido tanta investigación en los Estados Unidos, que en estos momentos se acaba de convertir en el país con más casos reportados por un amplio margen.

El nuevo informe de los CDC, publicado el martes en su i nforme semanal de morbilidad y mortalidad, analiza datos de casi 150. 000 casos confirmados de covid-19 reportados entre el 12 de febrero y el 2 de abril de 2020. Menos de 2. 600 casos, un 1.7% , involucraron a niños menores de 18 años . Un tercio de estos casos provenía de la ciudad de Nueva York, y otro tercio proveniente del resto del estado de Nueva York y de Nueva Jersey.

A partir de ahí, los datos son más irregulares. Solo un pequeño porcentaje de estos casos tenía información disponible sobre los síntomas de los pacientes (9% ), cualquier problema de salud subyacente que tuviesen (13% ) y si estaban hospitalizados o no (33% ).

Aún así, entre los casos con información conocida, los niños parecen sobrellevar mejor la covid-19. Solo el 73% de los niños de esta muestra tenían los síntomas comunes de la enfermedad, como fiebre, tos y dificultad para respirar, en comparación con el 93% de los adultos que los presentaban entre las edades de 18 y 64 años. Un porcentaje menor de niños (solo el 5.7% de todos los casos pediátricos ) fueron hospitalizados, en comparación con el 10% de los adultos, aunque ambos números pueden ser más altos, ya que muchos de los casos incluidos en el informe no incluían información sobre si el paciente estaba hospitalizado.

Advertisement

“En esta descripción preliminar de los casos pediátricos de COVID-19 de Estados Unidos , r elativamente pocos niños con COVID-19 son hospitalizados, y menos niños que adultos experimentan fiebre, tos o falta de aire”, escribieron los autores.

Sin embargo, a pesar de los hallazgos, los niños no son completamente inmunes al virus. Los expertos creen que los niños tienen más probabilidades que los adultos de portar el virus sin llegar a sentirse enfermos, y que esa falsa sensación de seguridad puede hacer que los niños tengan más probabilidades de transmitir el virus a otros . Y aunque los casos graves y las muertes entre los niños son mucho más raros, no son inexistentes . En el informe de los CDC, se registraron tres muertes pediátricas, aunque no está claro si la culpa fue de covid-19 o si murieron por algo más.

Advertisement

Todo esto significa que los niños, al igual que los adultos, deberán tratar de no contraer la covid-19 tanto como sea posible.

“El distanciamiento social y las conductas preventivas cotidianas siguen siendo importantes para todos los grupos de edad porque los pacientes con enfermedades menos graves y aquellos sin síntomas probablemente juegan un papel importante en la transmisión de la enfermedad”, escribieron los autores.