Los orangutanes cautivos pueden usar herramientas de piedra sin la mínima dirección de los humanos, según una nueva investigación . Además de demostrar la inteligencia de los orangutanes, el hallazgo podría ayudar a comprender cómo y cuándo evolucionó el uso de herramientas de piedra en nuestros antiguos ancestros humanos.

Advertisement

La investigación se dividió en dos partes: un experimento tuvo lugar en el zoológico de Kristiansand en Noruega y otro en el zoológico de Twycross en el Reino Unido. El experimento de Noruega probó si los orangutanes (Pongo pygmaeus) son capaces de martillar un núcleo de piedra, un paso clave para fabricar una herramienta, y abrir un recipiente con una escama afilada de pedernal. El experimento de Inglaterra probó si los simios podían aprender las tareas observando a otros cuando las hacían. La investigación del equipo ha sido publica da en PLOS One.

“Nuestro estudio muestra que, a pesar de que los orangutanes no usan herramientas de piedra en la naturaleza, pueden usarlas cuando se las proporcionan en cautiverio”, dijo Alba Motes-Rodrigo, investigadora de la Universidad de Lausana en Suiza y autora principal del estudio, en un correo electrónico. “Por lo tanto, el hecho de que los orangutanes no usen herramientas de piedra en la naturaleza se debe a la falta de necesidad u oportunidad (porque en su mayoría son arbóreos) y no a la falta de habilidad”.

Los orangutanes de Noruega usaron el percutor de hormigón , pero solo para golpear las paredes y el suelo de su recinto, no la piedra que se les proporcionó. En el segundo experimento, en el que se les dio una escama de pedernal preparada, un simio llamado Loui la usó con éxito para abrir una piel de silicona para acceder a la comida. Los investigadores dicen que es la primera vez que un orangután no adiestrado ni culturizado ha demostrado la capacidad de cortar objetos. (Los orangutanes “culturizados” son los expuestos a la cultura social y material humana, lo que significa que podrían tratar los objetos de manera diferente a un simio completamente salvaje).

En Inglaterra, se mostró a tres orangutanes hembras cómo golpear una piedra para crear una escama de pedernal. Después de ver las demostraciones, un simio llamado Molly golpeó con éxito el borde de la roca. No se desprendieron escamas de la piedra, aunque Molly asestó los golpes en el área correcta.

“Cuando se le presentó una escama hecha por el hombre, un orangután la usó como una herramienta de corte para abrir una caja de rompecabezas, lo que prueba el concepto de que cortar (o perforar) con herramientas afiladas está dentro del repertorio espontáneo de los orangutanes”, escribieron los investigadores. “En general, nuestros hallazgos sugieren que dos requisitos previos para el surgimiento de las primeras tecnologías líticas, la percusión lítica y el reconocimiento de piedras afiladas como herramientas de corte, podrían estar profundamente arraigadas en nuestro pasado evolutivo”.

Motes-Rodrigo agregó en su correo electrónico que, si bien la investigación no prueba que el último ancestro común de los orangutanes y los humanos usara herramientas, muestra que “una especie de simio que no usa herramientas de piedra en la naturaleza y que se separó de nuestro linaje h ace 13 millones de años, puede involucrarse espontáneamente en comportamientos relacionados con la piedra, cruciales para la fabricación de herramientas de piedra”. En otras palabras, el instinto de usar herramientas puede remontarse tan atrás como nuestra historia compartida, pero no se conoce que los simios rompan piedras como los humanos.

La bióloga evolutiva Sofia Forss señaló en un correo electrónico que los simios, en virtud de vivir en un zoológico, pueden haber estado expuestos a actividades humanas, incluido nuestro uso de varios objetos, incluso aunque no hubieran sido entrenados específicamente para usar herramientas de piedra. “Todavía nos queda la pregunta crítica de por qué este comportamiento no ocurre en los simios salvajes”, escribió Forss, quien se especializa en primatología en la Universidad de Zúrich. “Especialmente los chimpancés, a pesar de su gran repertorio de uso de herramientas y su estilo de vida terrestre”.

Advertisement

L a semana pasada, un estudio en Current Biology postuló que los chimpancés pueden usar insectos para sus primeros auxilios, evidencia de una aplicación única de recursos y una demostración de comportamiento altruista.

Los primates no son los únicos animales que usan herramientas (las aves, los cerdos e incluso los cocodrilos han demostrado la habilidad), pero los orangutanes que descubren las mismas herramientas en las que confiaron nuestros antepasados ​​​​hace que la especie se sienta aún más cerca de nosotros de lo que ya sabíamos.