Estos son los juegos gratis de PS Plus y Xbox Live que llegan a PlayStation 4 y Xbox One en febrero

El segundo mes de 2020 ya está aquí, lo que significa que es hora de un nuevo catálogo de juegos gratis para suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold en PS4 y Xbox One, respectivamente. En febrero, los lanzamientos incluyen la versión remasterizada de la saga Bioshock, The Sims y el juego Call of Cthulhu.

Advertisement

PlayStation Plus

Los jugadores de PlayStation 4 suscritos a PS Plus en teoría recibirán Bioshock: The Collection, que incluye tres juegos (Bioshock, Bioshock II y Bioshock: Infinite) remasterizados, junto a The Sims 4 y, además, un tercer título para jugar mediante PlayStation VR: Firewall Zero Hour.

Bioshock: The Collection

The Sims 4

Firewall Zero Hour (requiere PlayStation VR)

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, este mes ofrecerán el juego Call of Cthulhu, basado en el universo de H.P. Lovecraft, junto al primer Star Wars: Battlefront de la Xbox original, y otros dos juegos.

Advertisement

Xbox One

TT Isle of Man (disponible entre el 1 y 29 de febrero )



Call of Cthulhu (disponible entre el 16 de febrero y el 15 de marzo )



Xbox 360 (compatible with Xbox One)

Fable Heroes (disponible entre el 1 y 15 de febrero )



Star Wars Battlefront (disponible entre el 16 y 29 de febrero )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.