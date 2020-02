Estos son los juegos gratis de PS Plus y Xbox Live que llegan a PlayStation 4 y Xbox One en marzo

Nuevo mes, nuevo lote de juegos gratis para los usuarios de PlayStation Plus y Xbox Live Gold en PS4 y Xbox One, respectivamente. En el mes de marzo llegan algunas joyas como la versión remasterizada de Shadow of the Colossus, el juego completo de Batman de Telltale Games y dos juegos de Sonic.



Advertisement

PlayStation Plus

Los jugadores de PlayStation 4 suscritos a PS Plus recibirán la versión remasterizada y mejorada de uno de los más grandes clásicos de PlayStation: Shadow of the Colossus, por lo que si no lo has podido jugar en su versión original hace más de una década, este es el momento. Además, también incluye el juego Sonic Forces.



Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, los jugadores suscritos en Xbox One recibirán todos los episodios de Batman: The Enemy Within, el juego de Telltale Games, además de Castlevania: Lords of Shadow 2 mediante retrocompatibilidad, entre otros.



Advertisement

Xbox One

Batman: The Enemy Within—The Complete Season (disponible entre el 1 y 31 de marzo )



Shantae: Half-Genie Hero (disponible entre el 16 de marzo y el 15 de abril )



Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (disponible entre el 1 y 15 de marzo )



Sonic Generations (disponible entre el 16 y 31 de marzo )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.