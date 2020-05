Star Wars: Battlefront II y Shantae son algunos de los juegos gratis del mes. Gif : PlayStation YouTube Xbox YouTube

El sexto mes de 2020 ya está aquí, lo que significa que también llega un nuevo catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. Esta vez, la lista incluye algunos juegos exitosos y muy populares como Star Wars: Battlefront II y una reciente entrega de Call of Duty.



PlayStation Plus

Los jugadores en PlayStation 4 que estén suscritos a PS Plus recibirán dos joyas en el mes de junio. Una de ellas es Star Wars: Battlefront II, un juego de acción en primera persona con un modo multijugador lleno de los personajes y escenarios más conocidos de la saga, además de su campaña en solitario con historia original. También está disponible Call of Duty: WWII, la reciente entrega con la que la saga regresó a sus raíces históricas.

Call of Duty: WWII

Star Wars: Battlefront II

Xbox Live with Gold

En el caso de los suscriptores de Xbox Live with Gold, la lista de juegos gratis incluye el genial juego de plataformas Shantae and the Pirate’s Curse y el genial Sine More mediante retrocompatibilidad.

Xbox One

Shantae and the Pirate’s Curse (disponible entre el 1 y 30 de junio)



Coffee Talk (disponible entre el 16 de junio y el 15 de julio)



Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Destroy All Humans! (disponible entre el 1 y 15 de junio)



Sine Mora (disponible entre el 16 y 30 de junio)



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.