Rise of the Tomb Raider y WRC 8 FIA World Rally Championship son algunos de los juegos gratis del mes. Gif : PlayStation YouTube Xbox YouTube

Es hora de despedirnos de junio, pero con un nuevo mes, también llegan nuevos juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold en PS4 y Xbox One, respectivamente. Esta vez, la lista incluye el genial Rise of the Tomb Raider y un juego de carreras de tipo rally.



PlayStation Plus

Los jugadores de PS4 recibirán un total de tres títulos en julio de 2020, incluyendo dos videojuegos y un extra en forma de aventura interactiva. Los juegos serán Rise of the Tomb Raider, secuela del exitoso reboot de Tomb Raider de 2013, y NBA 2K20. A estos juegos se suma Erica como bonus, una aventura interactiva hecha completamente en live action y con varios finales posibles.

NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Erica

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox One, los suscriptores a Xbox Live Games with Gold recibirán el título de carreras WRC 8 FIA World Rally Championship y el clásico Saints Row 2 mediante retrocompatibilidad, entre otros.

Xbox One

WRC 8 FIA World Rally Championship (disponible entre el 1 y 31 de julio)



Dunk Lords (disponible entre el 16 de julio y el 15 de agosto)



Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Saints Row 2 (disponible entre el 1 y 15 de julio)



Juju (disponible entre el 16 y 31 de julio)



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.