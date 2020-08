Filed to:

El octavo mes del año ya está aquí, y con él llega un nuevo lote de juegos gratis tanto para PlayStation 4 como para Xbox One, ideales para disfrutar en tiempos de cuarentenas y distanciamiento social. Esta vez, los suscriptores de PS Plus recibirán títulos como la campaña remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 y el clásico Red Faction II.



PlayStation Plus

Los usuarios de PS4 que estén suscritos a PlayStation Plus podrán disfrutar de la versión remasterizada de la campaña en solitario de Modern Warfare 2, uno de los juegos de Call of Duty más populares de la saga en la última década. Además, también recibirán un título dedicado al multijugador llamado Fall Guys: Ultimate Knockout.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Xbox Live with Gold

Al igual que en el caso de PS Plus, los lanzamientos de juegos de Xbox Live with Gold de este mes tampoco incluyen ningún juego “Triple A”. S in embargo, Portal Knights es un juego que mezcla el estilo de los juegos RPG con el de Minecraft para un resultado muy interesante. Además también llega Override, el juego de peleas de robots y mechas, y el clásico Red Faction II.

Xbox One

Portal Knights (disponible entre el 1 y 31 de agosto )



Override: Mech City Brawl (disponible entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre )



Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

MX Unleashed (disponible entre el 1 y 15 de agosto )



Red Faction II (disponible entre el 16 y 31 de agosto )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.