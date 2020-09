Octubre ya está aquí, y con él, llenan nuevos juegos gratis para PlayStation 4 y Xbox One. Esta vez, los sus criptores de PS Plus y Xbox Live with Gold recibirán Need for Speed, Vampyr y una serie de juegos indies y clásicos. Este mes no cuenta con grandes títulos “triple A”, pero sí algunos títulos interesantes.

Advertisement

PlayStation Plus

Los usuarios de PS4 que estén suscritos a PlayStation Plus recibirán Vampyr, el macabro juego protagonizado por un vampiro, y Need for Speed: Payback, otra entrega de la saga de carreras y persecuciones policiales.

Advertisement

Need for Speed: Payback

Vampyr

Xbox Live with Gold

Los suscriptores de Xbox Live with Gold, en cambio, recibirán algunos juegos indies interesantes como el clásico Costume Quest de Xbox 360, además del juego de terror Maid of Sker, entre otros.

Advertisement

Xbox One

Slayaway Camp: Butcher’s Cut (disponible entre el 1 y 31 de octubre )



Maid of Sker (disponible entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre )



Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Sphinx and the Cursed Mummy (disponible entre el 1 y 15 de octubre )



Costume Quest (disponible entre el 16 y 31 de octubre )

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.