Explota violentamente la cuarta Starship, que iba a volar este lunes

Gif : NASASpaceFlight

La Starship de SpaceX ha explotado por cuarta vez consecutiva. El prototipo SN4, que a diferencia de sus predecesores había superado varias pruebas de presurización y encendido, ha sufrido una violenta “anomalía” durante una ignición estática de su motor Raptor. Estaba previsto que volara el lunes.

La explosión ha ocurrido tras la cuarta prueba de encendido estática de la nave de acero. La Starship SN4 estaba en el banco de pruebas de SpaceX en Boca Chica cuando las cámaras de NASASpaceFlight captaron una gran fuga de metano u oxígeno líquido seguida de una gigantesca bola de fuego. Los vecinos de SpaceX en Texas dicen que se sintió como un terremoto.

No se sabe aún qué salió mal, pero a juzgar por las imágenes, el tanque empezó a filtrar combustible por la parte baja antes de la explosión. Tanto el vehículo como el único motor Raptor que tenía montado se han perdido. También había un simulador de carga en lo alto de la nave que voló por los aires.

Lamentablemente, es el único vuelo que veremos en Boca Chica hasta que el SN5 esté ensamblado y pase sus pruebas de encendido. SpaceX acababa de obtener la aprobación de la Administración Federal de Aviación para hacer vuelos de prueba suborbitales con la Starship. El objetivo era dar un “salto” con el SN4 como el que dio el Starhopper en agosto (el único prototipo que ha despegado).

Cabe aclarar que el desarrollo de la Starship no tiene que ver con el lanzamiento de astronautas de la NASA que está programado para este sábado. La Starship es una mezcla de cohete y nave espacial 100% reutilizable que no está hecha de los mismos materiales, ni utiliza la misma combinación de combustibles que el Falcon 9. Sin embargo, la explosión ha sido tan brutal que no es la imagen que SpaceX quiere dar justo antes de su primer vuelo tripulado.