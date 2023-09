Basado en la muy exitosa MMO RPG, Square Enix ha anunciado la publicación del Fantasía final XIV TTRPG. El Starter Set está disponible para preordenar, e incluye un Libro de Jugador, Libro de Gamemaster, Hojas de Personaje prefabricadas, una Resumen de reglas y guía de estrategiay 16 dados personalizados; una combinación de D20 y D6. El juego de inicio también incluye un Mapa de Encuentro, Fichas de Personaje y Marcadores de Habilidad.



El edición coincide con Un reino renacidodécimo aniversario—el relanzamiento de el MMO inicialmente problemático que lo convirtió en uno de los juegos más grandes de SquareEnix. y es el primer TTRPG que sale del Fantasía final franquicia.

No hay ninguna pista sobre el tipo de sistema o estilo de juego que utilizará el juego, pero parece guardar asumir que esto lo hará. ser un juego de rol de fantasía bastante clásico, basado en turnos y centrado en el combate. Parece muy probable que este sea un sistema único, y yo Estaría increíblemente sorprendido si esto fuera un truco de algo. No puedo decir nada de estas fotos promocionales, pero a pesar de las D20 que se avecinan grande, me siento seguro de que esto no se basará en Mazmorras y dragones‘ 5ta edición . En realidad, no hay mucha información adicional, pero en la página de Inicio , los cuatro personajes prefabricados incluidos Hay cuatro tareas principales del juego para completar una composición de grupo estándar de Tanque, Sanador y dos jugadores DPS: Guerrero, Mago Blanco, Dragón y Mago Negro.



Si bien las versiones más ligeras vendrán con el Starter Set, pero también hay dos libros que se muestran como no disponibles actualmente que apoyarán el RPG —el Libro de reglas estándar y el Guía de escenarios y gamemasters. Actualmente no hay información sobre cuándo se publicarán, pero yo Si de verdad, realmente no puedo esperar para jugar un Fantasía final-Juego de estilo , recomendaría el ganador de ENNIE Fábula Última, un TTRPG fantástico que tiene uno de los mejores sistemas de incorporación que he visto en un TTRPG.

el Final Fantasy XIV TTRPG Juego de inicio está disponible para hacer un pedido por $59,99 y se lanzará en mayo de 2024.

