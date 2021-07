Fire HD 10, análisis: la tablet barata de Amazon sigue siendo una ganga

Imagen : Julio Cerezo

Seamos claros: la nueva tablet de Amazon no es ni de lejos la mejor del mercado. No tiene la mejor pantalla. No incluye ningún stylus. Ni tampoco tiene las mejores especificaciones. De hecho, ni siquiera es una tableta Android al uso (ya hablaremos de eso más adelante). Pero todo esto da igual, porque cuenta con un precio tan bajo que hace que todo lo anterior merezca la pena.

Ya por fuera se puede empezar a dilucidar que no es una tableta premium como pueden ser el iPad Pro de Apple o la Tab S7 de Samsung. Sus marcos son algo gruesos (aunque al menos son simétricos) y sus acabados en plástico destilan menos glamour que otros dispositivos. Sin embargo, la tablet tiene un tacto agradable y, a pesar de su tamaño, no resulta especialmente pesada (465 g), por lo que resulta cómoda de llevar a cualquier lado.

Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 QUÉ ES La tablet asequible de Amazon. PRECIO 150€ con publicidad; 165€ sin ella. NOS GUSTA Pantalla grande; poco peso; gran autonomía. NO NOS GUSTA No cuenta con Google Play Store así que faltan aplicaciones; especificaciones justitas.

La pantalla cuenta con un tamaño de 10,1 pulgadas y resolución HD, por lo que es más que correcta para consumir contenido multimedia y navegar por internet o redes sociales. Incluso puede ser un dispositivo ocasional para tareas de ofimática y productividad si te haces con una funda con teclado y aprendes a manejarte con la pantalla dividida.

Aunque la Fire HD 10 no cuente con uno de esos estupendos paneles OLED que podemos ver en algunas otras tablets, me he pasado decenas infinidad de horas leyendo cómics en ella, y he de reconocer que no tengo ni media queja. De hecho, la he encontrado especialmente útil para leer libros en inglés, ya que puedo consultar de forma cómoda vocabulario que no entiendo gracias a funciones como “Word Wise”.

Hay que reconocer que su autonomía sorprende. Amazon promete unas 12 horas de pantalla y la verdad es que en realidad no dista mucho de esa cantidad, aunque es una cifra que puede variar ligeramente dependiendo del uso que le des a la tablet. Incluso pasando varias horas al día leyendo cómics en ella, no he tenido que echar mano al cargador en aproximadamente cuatro días, y eso no está nada mal para una tablet de este tamaño. Eso sí, lamentablemente no cuenta con carga rápida, así que tendrás que dejarla varias horas conectada al cargador para que la batería se llene por completo.

Sus especificaciones tampoco es que sean para quitar el hipo. La Fire HD 10 cuenta con un procesador de 8 núcleos, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliables a 64 GB y con espacio para una tarjeta SD). Esto te dará de sobra para las tareas que hemos mencionado antes e incluso para echar alguna partida esporádica a algún juego, pero claramente no ha sido pensada para títulos exigentes ni para tareas de procesado intensas como edición de fotografías.



Una de las particularidades que tiene —y la razón por la que explicábamos que no se trata de una tablet al uso— es que cuenta con una versión personalizada de Android que hace que no tenga el aspecto habitual que suele tener un móvil o una tablet Android. Su pantalla principal está dividida en tres pestañas: un menú de inicio en el centro donde están todas nuestras aplicaciones; una pestaña llamada “Para ti”, donde podemos encontrar un popurrí de noticias e información, apps recomendadas y contenido multimedia para descargar; y por último otra pestaña llamada “Biblioteca”, donde puedes acceder rápidamente a tus catálogos de Kindl y Prime Video sobre todo.

Toda esta capa de personalización tiene como objetivo dar especial visibilidad a los productos de Amazon, por lo que si ya tienes un amplio catálogo de libros Kindl o estás apuntado a algunos de sus servicios de suscripción multimedia, como Prime Vídeo, Audiable o Prime Music, quizás puedas encontrarlo hasta más útil. Ah, y como todo buen dispositivo de Amazon que se precie, también puedes hacer uso de Alexa como asistente inteligente desde su aplicación.



La gran pega de todo esto es que su capa de Android no viene con los Servicios de Google instalados. Eso se traduce en que la tablet no cuenta con la Google Play Store, así que tan solo podrás instalar las aplicaciones que hay en la Amazon Appstore, que todavía tiene carencias importantes. Bueno, esto es en teoría, ya que existen métodos tremendamente sencillos para instalar la Play Store de Google y modificar su capa de Android como nos venga en gana. Vale que se trata de un pequeño paso extra, pero si quieres, puedes cambiar la capa de personalización que incluye Amazon en tan solo unos pocos clics.

La tablet no es perfecta, claro, y también tiene pequeñas carencias, como que no incluya un sistema de desbloqueo facial/huella o que el brillo de su pantalla se quede algo corto para leer más cómodamente en exteriores, pero esto son asuntos menores si tenemos en cuenta el precio que tiene. Sus cámaras (una trasera de 5 MP y otra delantera de 2 MP) también se muestran algo justas, pero de nuevo, poco más se le puede pedir en este rango de precios.

En resumen

Amazon ha hecho una apuesta casi imbatible: un buen rendimiento a precio de derribo. Teniendo en cuenta que por 150 euros (e incluso por menos de 100, si esperas a algún día señalado de las ofertas de Amazon) puedes llevarte una tablet más que decente para leer, consumir contenido multimedia o navegar por internet y redes sociales, parece realmente difícil encontrarle grandes pegas.