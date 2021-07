Según una encuesta reciente encargada por Ford, el 20% de los conductores dice que lo primero que extrañarán al cambiar a un vehículo eléctrico es el olor a gasolina. En primer lugar, esto parece una locura porque la gasolina huele horrible. De hecho, los resultados indican que casi el 70% de los encuestados afirman que en parte extrañarían el olor . Increíble, porque si no vuelvo a oler a gasolina me haría muy feliz. Afortunadamente para estas personas, Ford tiene buenas noticias para los que disfrutan de olfatear gasolina, ya que acaba de lanzar una nueva fragancia para que puedas oler como si hubieras rodado en el suelo de tu gasolinera local, llamada Mach-Eau GT.

“A juzgar por los resultados de nuestra encuesta, el atractivo sensorial de los autos a gasolina sigue siendo algo que los conductores son reacios a abandonar. La fragancia Mach Eau está diseñada para darles un toque de ese aroma a combustible que todavía anhelan. Y debería permanecer el tiempo suficiente para que el rendimiento del GT haga que cualquier otra duda también se evapore”.

Obviamente, esto se trata de una especie de broma, ya que Ford en realidad no venderá la fragancia. Y aunque suene divertido, creo que es interesante notar cuán fuertemente se sienten atraídas algunas personas por el olor de los dinosaurios muertos. Mira, me gustan los productos químicos tanto como a cualquier otro, y de alguna manera me he convencido de que la Coca-Cola Light tiene buen sabor, pero… ¿el olor de la gasolina? Es repulsivo. ¡Lo único que huele peor es el diesel!



Según la encuesta de Ford, la prueba lo clasificó como un aroma más popular que el vino o el queso. Se ubicó apenas detrás del olor de los libros nuevos, que sin lugar a dudas es uno de los mejores olores del mundo.

En lugar de oler simplemente a gasolina, Ford dice que Mach-Eau fusiona el aroma ahumado, un poco de caucho y un elemento “animal” que en realidad no coincide con la idea de este Mustang Mach-E con propulsión totalmente eléctrica que inspiró esta fragancia. Todo esto suena realmente mal, la verdad, porque la gasolina es mala, el caucho es malo, el humo en este caso es malo y sea lo que sea el aspecto “animal” estoy convencido de que no debe oler bien (¿has sentido el olor de los animales en los zoológicos?). Mantén todo esto lo más lejos posible de mí, por favor y gracias.

La botella única de Mach-Eau fue creada por los consultores de fragancias Olfiction. La perfumista asociada Pia Long aparentemente creó esta mezcla con benzaldehído para imitar el aroma de los interiores de los automóviles, paracresol para crear el olor a goma de los neumáticos y una mezcla de jengibre azul, lavanda, geranio y sándalo para crear un aroma metálico y ahumado.

Vayan a oler un poco de vino, les prometo que huele mejor que la gasolina.