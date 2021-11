By

Los circos con tigres, leones, elefantes u otros animales salvajes tienen los días contados en Francia. Una nueva ley, impulsada en el congreso y recién firmada por el presidente del gobierno francés, Emmanuel Macron, prohibe los espectáculos en vivo con animales pero con una notable excepción: los toros.



La nueva ley entra en vigor en 2023 y no solo afecta a los circos. Además incluye a los delfines o a los visones, lo que supone el cierre de las granjas que crían estos animales para pieles. También especifica que no se pued en emplear animales vivos para otros espectáculos, sean programas de televisión, shows en directo en clubes nocturnos o fiestas privadas. Además, l as penas por maltratar a un animal han aumentado. El que viole la nueva ley se enfrenta a multas de hasta 75.000 euros y penas de hasta cinco años en prisión.

Los espe ctáculos con animales estarán prohibidos en dos años, pero en cinco años más la ley prohí be la tenencia de animales exóticos y restringe severamente el comercio con ciertas especies.

Los partidos ecologistas franceses no están del todo contentos con la nueva ley, a la que consideran parcial porque no solo deja fuera la regulación de los espectáculos taurinos. También evita regular el tratamiento de ciertas especies con fines agrícolas, como la cría de gansos y patos para hacer Foie-Gras. Los 120 propietarios de circos que actualmente operan en el país también han anunciado protestas, aunque es probable que no lleguen muy lejos.

En 2017 Alemania también prohibió los animales en los circos y no se ha echado atrás. En 2018, los propietarios del circo Roncalli, uno de los más grandes en el país, anunciaron un nuevo show donde todos los animales fueron sustituidos por hologramas. Otros 20 países ya han tomado medidas similares para restringir el comercio y maltrato de animales. [France24 vía IFL Science]