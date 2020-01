Games Workshop está escribiendo una nueva serie de Warhammer 40.000

Imagen : Games Workshop

El año pasado, Games Workshop dio un gran paso para tratar de convertir su rico mundo de Warhammer en una franquicia transmedia con el anuncio de Eisenhorn, la primera adaptación de l sombrío mundo de Warhammer 40.000 en forma de serie televisiva . Aunque eso es todavía un destello en el ojo de algún inquisidor, ya hay otro proyecto en fase preliminar .

Lo dejaron caer sibilinamente con una pieza de Warhammer Community sobre la nueva identidad gráfica de Games Workshop que aparecerá en todas las nuevas aventuras transmedia de GW, ya sea en la serie animada Death Angels que está en desarrollo, Eisenhorn, o ahora esta nueva serie si finalmente ve la luz. Andy Smillie, jefe de Warhammer Media, confirmó que han comenzado los planes para una segunda serie ambientada en el lejano futuro del universo de Warhammer 40.000.

“No es ningún secreto que estamos trabajando en algunos proyectos realmente emocionantes en estos momentos ”, comentó Smillie. “Estamos con la fase de animación de Angels of Death, desarrollando Eisenhorn con actores reales , y acabamos de empezar a escribir una antología de 40K. En realidad, no me citéis en eso último, aún no ha sido anunciada . Realmente queríamos que Warhammer tenga una identidad para que, cuando la gente vea una de nuestra s series , sepan que lo que ven es parte de la marca Warhammer. Es una marca de calidad, por así decirlo, algo que vincula lo que ves en tu pantalla con el hobby de Warhammer y Games Workshop”.

Así que parece que hay una serie antológica de Warhammer 40.000 en camino . Eso es literalmente todo lo que sabemos. Sabemos que va a ser una antología basada en el universo de Warhammer 40.000. Y ya .

¿Pero qué podría significar eso? Con suerte, alguna historia de este mundo exageradamente loco que no sea desde la perspectiva de la humanidad y de sus legiones de religiosos guerreros mejorados genéticamente , los Marines Espaciales, de los cuáles ya hemos tenido suficientes historias . Hay muchas facciones geniales y extrañas en la galaxia de Warhammer 40.000, ya sea el imperio caído en desgracia de los Eldar, la mente enjambre alienígena de los siniestros tiránidos o de las castas de los Tau. Además, ¡también hay Orkos!

Llegar a ver sus historias y explorar estas culturas más allá de que son los “enemigos sin fin del Imperio del Hombre” en un formato de antología podría servir para celebrar la maravillosa variedad del popurrí de Games Workshop , y recordarle a la gente que hay más cosas en el universo de Warhammer 40.000 aparte de ese puñado de tíos ciclados con pistolas láser .

Demonios , ¿a quién trato de engañar ? Seguramente, c ada episodio se centrará en un capítulo diferente de los Marines Espaciales . Os daremos más información cuando la sepamos