¿Por qué vendería un tipo como George Lucas una gallina de los huevos de oro como aparentemente debía ser Lucasfilm a Disney? Probablemente muchos se hayan hecho esa misma pregunta alguna vez, y ahora es el propio creador de la saga de Star Wars quien ha revelado las razones que le llevaron a ello.



La clave la ha ofrecido en Twitter el escritor Paul Duncan, quien ha compartido un extracto de su entrevista con Lucas para su libro sobre la famosa franquicia.



En dicha entrevista, Lucas habló sobre su decisión de vender Lucasfilm a Disney, y reveló que aunque era muy difícil ceder el control de la franquicia, era lo correcto para poder priorizar su vida personal. Según Lucas:



En ese momento estaba comenzando la siguiente trilogía; Hablé con los actores y estaba empezando a prepararme. También estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Se necesitan 10 años para hacer una trilogía: los “Episodios I” a “III” duraron de 1995 a 2005. Todavía estaría trabajando en el ‘Episodio IX’ en 2012, y tenía 69 años. Así que la pregunta era ¿seguiré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto de nuevo? Finalmente, decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida por un tiempo.

No podría haber vendido Lucasfilm y haber conseguido a alguien que dirigiera las producciones, pero eso no significa retirarse. En “El Imperio Contraataca” y “El Retorno del Jedi”, traté de mantenerme al margen pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque la gente era amiga mía y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que cuando yo lo hacía. Fue como si me hubieran borrado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado.

Soy uno de ese tipo de jefes en todas partes y no puedo evitarlo. Así que pensé que renunciaría a eso, disfrutaría lo que tenía y estaba deseando criar a mi hija. Además, quería construir un museo, lo que siempre había querido hacer, así que pensaba: “Si no hago esto ahora, nunca lo haré.