Filed to:

Filed to: juego de tronos

Imagen : HBO.

Juego de Tronos no fue una serie perfecta, sobre todo en sus últimas temporadas. Incluso el creador de las novelas en las que se basa, George R.R. Martin, tiene un momento de la serie que odia, y probablemente no es el mismo que odias tú.

Advertisement

Probablemente pensarás que Martin tendría algo malo que decir del final de la serie, pero no es así. Aunque esos sean los momento que menos disfrutaron los fans, la realidad es que aún no sabemos cómo será el final de la historia en sus libros. En realidad, Martin confesó en una entrevista para el libro Fire Cannot Kill a Dragon de James Hibbder, como revela en Entertainment Weekly, que el momento que menos le gustó sucedió en la primera temporada de la serie.

Advertisement

Martin participó en el desarrollo de la serie desde su origen, estando involucrado tanto como productor ejecutivo como asesor. Y Juego de Tronos contaba con un presupuesto enorme desde su primera temporada, de unos 6 millones de dólares por episodio, pero aún así, esto no era suficiente para dar vida a algunas escenas.

“El momento en el que realmente fallamos en términos de presupuesto fue mi escena menos favorita de toda la serie en sus ocho temporadas: el rey Robert va de caza. [La escena consistía de] cuatro tipos caminando a pie por el bosque con lanzas y Robert molestando a Renly. En los libros, Robert sale a cazar, nos enteramos de que fue corneado por un jabalí, lo traen de vuelta y muere. Así que nunca hice [una escena de caza]. Pero yo sabía lo que era una partida de caza real. Habría consistido de un centenar de personas. Habría habido pabellones, cazadores y perros. Habrían sonado cuernos, ¡así es como un rey va de caza! No habría estado simplemente caminando por el bosque con tres de sus amigos sosteniendo lanzas con la esperanza de encontrarse con un jabalí. Pero en ese momento, no podíamos permitirnos caballos, perros ni ejércitos”.

Advertisement

Básicamente, a Martin no le gusta lo falsa que se sintió la escena en la que el Rey Robert Baratheon va de cacería, en la que resulta herido por un jabalí, herida que termina matándolo. Pensar que un rey sale de casa solo con tres compañeros es iluso, los eventos de cacería reales consistían de muchas personas e invitados. Eran eventos sociales en los que el rey, básicamente, participaba lo menos posible en la acción. Aunque conociendo a Robert, es comprensible que alguien como él quisiera estar más involucrado en la caza.

Martin se confiesa enamorado de la historia medieval, por lo que la escena le resultó poco fiel al material real en el que basa algunos aspectos de sus historias. Todo sea culpa del presupuesto.



Advertisement

Esperemos que en algunos (o muchos ) años, sea cuando sea que finalice su saga Canción de hielo y fuego, nos diga qué piensa realmente del final de la serie de televisión. [vía Entertainment Weekly]