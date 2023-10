Google Pixel Watch tarda más en cargarse ahora

El Pixel original ahora tarda 15 minutos más en cargarse que antes. Pero tiempos de carga más largos no son necesariamente algo malo. Pueden garantizar una buena salud a largo plazo para su batería y su dispositivo.



, hubo algunos informes de que la placa posterior del Pixel Watch se cayó aleatoriamente y del sobrecalentamiento del dispositivo mientras se estaba cargando. Varias personas prefieren la carga inalámbrica debido a lo sencilla que es, pero genera mucho calor y tiene la potencia de dañar su dispositivo. Acorta la vida de la batería, afecta las partes internas y hace que se desmoronen porque el el sobrecalentamiento hace que el pegamento se derrita en lugar de mantener las piezas juntas. El hecho de que la placa posterior del Pixel Watch se caiga tiene más sentido ahora y también Es más fácil ver por qué Google haría cambios en la forma en que se carga el Watch. Es importante tener en cuenta que la actualización de firmware solo se aplica al Pixel Watch original, por lo que aquellos de ustedes que lo tuvieron en sus manos el nuevo Pixel Watch 2 seguirá viendo los tiempos de carga anteriores. Aparentemente, el sistema de carga basado en pines del Pixel Watch 2 no producir tanto calor de todos modos, así que con suerte eso no debería ser motivo de preocupación.

