No hubo demasiadas sorpresas en el evento Made by Google de hoy en Brooklyn, NY. Sabíamos que el Pixel 7/7 Pro haría su debut oficial, con detalles sobre sus especificaciones y el hardware de la cámara. Y sabíamos que el Pixel Watch finalmente llegaría . No nos dimos cuenta de que Google también usaría su evento para recordarnos que está fabricando una tablet Pixel, y que se ve como un altavoz de Nest.



Sabíamos que la tablet existía gracias a una breve mención en Google I/O a principios de este año. Pero el adelanto de hoy reveló que estará disponible con una base complementaria cubierta de tela que alberga un altavoz y ayuda a que la tablet Pixel se mezcle con t us dispositivos Nest. La tablet en sí se unirá a la base con imanes potentes.

En serio, mira los renders : se ve exactamente como un Nest Hub cuando está acoplada . Sin embargo, mirando el interior, es un dispositivo completamente diferente a cualquier otro de la línea para hogares inteligentes de Nest. Por un lado, ejecuta el sistema operativo Android en lugar del sistema operativo Fuschia, que es a lo que Google ha estado cambiando muchos de sus dispositivos inteligentes. También integra el chip Tensor G2 personalizado que mueve los teléfonos inteligentes Pixel 7/7 Pro, lo que significa que la tablet probablemente tendrá muchas de las mismas funciones inteligentes mejoradas por IA que sus contrapartes más pequeño s.

Google elogió la construcción del dispositivo, que utiliza diferentes materiales de construcción que el Pi xel 7/7 Pro. La tablet Pixel presenta un revestimiento de “nanocerámica” inspirado en la apariencia de una escultura de porcelana. El cuerpo también está compuesto de aluminio reciclado, lo que es un buen augurio para las afirmaciones de sostenibilidad de la compañía (aunque no está haciendo mucho para hacer retroceder el cambio climático).

Sabremos más sobre la tablet Pixel cuando se lance el próximo año. Por ahora, Google solo nos ha dado pinceladas , como que puede operar un hogar inteligente hasta cierto punto . Pero necesitamos más detalles antes de que podamos decir si esta tablet será la segunda llegada de la Nexus 7 o una alternativa al Nest Hub .