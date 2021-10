Puede que Stadia haya cerrado sus estudios internos y reorganizado su plantilla, pero Google sigue intentando hacerle un hueco en el mercado.

Advertisement

Para atraer a nuevos usuarios y reavivar el interés de los viejos, la compañía está regalando un paquete “Premiere Edition” a todo el que compre un juego triple A en la plataforma.

El paquete “Premiere Edition” incluye un mando de Stadia y un Chromecast Ultra que puedes usar tanto para jugar en Stadia como para enviar contenido 4K HDR a tu televisor desde una aplicación compatible.

El mando de Stadia se conecta directamente a los servidores de Google a través de la wifi de casa, y el Chromecast Ultra puede conectarse tanto por wifi como por cable de red, por lo que es un combo muy estable para jugar en streaming.

En cuanto a las condiciones de la promoción, no son muy restrictivas. Simplemente compra o reserva un juego que cueste 59,99 dólares o 59,99 euros (o más) antes del 11 de octubre en una cuenta de Stadia activa, y espera a que Google te envíe un código para solicitar el paquete “Premiere Edition”.

G/O Media may get a commission

Los gastos de envío se cobran aparte. Solo puedes pedir un paquete por usuario o seis por unidad familiar. Y, por supuesto, tendrías que devolverlo si cancelaras la reserva o devolvieras el juego o que hayas comprado.

La tienda de Google Stadia tiene poco más de 200 juegos. Cualquiera que cueste 60 dólares/euros o más entra en la promoción, entre ellos FIFA 22, Far Cry 6, Life is Strange: True Colors, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion - Edición Gold, Humankind - Edición Deluxe, Sekiro: Shadows Die Twice, Hitman - Edición Game of the Year, RAGE 2 - Edición Deluxe, NBA 2K21, Borderlands 3, Marvel’s Avengers - Edición Endgame, Destiny 2: Más allá de la Luz - Edición Deluxe, Cyberpunk 2077 y cualquier edición de Red Dead Redemption 2.