Los últimos 12 meses han sido tiempos difíciles para Google Stadia. Demandas, cerró su principal estudio de desarrollo propio, problemas con los desarrolladores independientes y personas clave que abandonan la empresa. Pero según Google, una empresa famosa por cerrar servicios, todo está bien. Agregaron una barra de búsqueda y Resident Evil 7 al servicio. ¡No hay nada de que preocuparse!



Esta afirmación de que Google Stadia está “vivo y coleando” proviene de una entrevista con el líder de marketing para desarrolladores de Stadia, Nate Ahearn, en GameIndustry.biz. Durante la entrevista, cuando aseguró que todo estaba bien, tuve la sensación de que las cosas en Google Stadia en realidad no están bien, y que la compañía está reorganizando sillas en una especie de Titanic que se hunde, mientras apunta hacia cualquier cosa para distraer a la gente del rápido aumento del nivel del agua. Aunque en este barco no hay muchas personas.

Cuando le preguntaron qué estaba haciendo Google Stadia para demostrar que de verdad está “vivo y bien”, Ahearn señaló todos los juegos se agregaron al servicio. “Estamos en camino de lanzar más de 100 juegos nuevos en Stadia en 2021", explicó Ahearn, “y seguimos haciendo de Stadia un excelente lugar para jugar en dispositivos que ya tienes”. Cuando GI.Biz lo presionó para dar una respuesta real, Ahearn ofreció mas jerga y datos aleatorios en su lugar, diciendo que Google está “enfocado en brindar valor a nuestros socios y en nombre de nuestros jugadores”.

Según Google, agregar una barra de búsqueda es la forma en que “brindan valor” a sus jugadores. Esa barra de búsqueda, según mi experiencia, no es muy buena. Eso es extraño teniendo en cuenta cómo comenzó Google como empresa, pero totalmente en consonancia con Stadia, una plataforma que sigue sintiéndose a medias.

Durante la entrevista, también se señaló que todavía no sabemos cuántas personas utilizan Google Stadia. La empresa no divulga estos números. Alyssa Kollgaard, productora sénior de Akupara Games, dijo a GI.Biz que los jugadores de Stadia están “hambrientos de títulos y son jugadores que siempre lo manifiestan”. Pero eso aún no nos dice cuántas personas inician sesión en Stadia todos los días para jugar juegos como Cyberpunk 2077 o Assassin’s Creed. Tomando en cuenta un informe de principios de este año, donde se reveló que Google gastó decenas de millones de dólares en traer grandes juegos a su plataforma solo para perder su objetivo de ventas por cientos de miles de usuarios, diría que las cosas no van bien.



De hecho, durante el juicio en curso de Epic contra Apple, los abogados y testigos parecían incapaces de responder claramente a la pregunta de si Google Stadia seguía funcionando o no. Eso es una mala señal. Si bien Google afirma que Stadia está viva, comenzaría a buscar un lugar en el gran y creciente cementerio de Google, porque no creo que dure mucho tiempo. Pero bueno, mientras se hunde bajo las olas, ¿al menos no tanta gente se ahogará?