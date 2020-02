Gracias a las deepfakes ahora podemos saber cómo sería Back To The Future con Tom Holland y Robert Downey, Jr.

Back To The Future

La tecnología Deepfake me sigue extrañando. Parece solo cuestión de tiempo hasta que cambie la forma en que experimentemos los medios visuales. Ya se ven realmente convincentes, e imagino que solo mejorarán. O algo peor, dependiendo de cómo lo mires.



Tenemos un ejemplo con esta pieza del canal de YouTube EZRyderX47: una reestructuración convincente de Back to the Future, con Tom Holland como Marty y Robert Downey, Jr. como Doc Brown. Y funciona de forma eficaz en casi todos los frames. Por supuesto, las voces son todavía de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, pero esas caras son 100% Spider-Man y Iron Man. Me impresionaría si no estuviera tan asustada.



Lo cierto es que la pieza podría ser un argumento bastante convincente para que estos dos actores hicieran una nueva versión de Back to the Future, una que sin duda no necesitamos. Pero también es un argumento a favor de la idea de que, quizás, es posible que ni siquiera necesitemos remakes oficiales, solo mashups generados algorítmicamente de cosas que ya existen. Sinceramente, no puedo decidir si eso va a ser mejor o peor de lo que tenemos ahora.