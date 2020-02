Ha muerto el padre del "copiar" y "pegar": Larry Tesler

Filed to:

La aparición de los ordenadores personales no se trataba solo de hacer que estas potentes máquinas estuvieran disponibles para el que quisiese una, sino también de hacerlas accesibles y fácilmente utilizables para cualquiera, incluso para los que no tuviesen un título en informática. El nombre de Larry Tesler quizás no sea tan conocido como el de Steve Jobs o Bill Gates, pero sus contribuciones han hecho que todos nuestros ordenadores y dispositivos sean más fáciles de usar.

Nacido en 1945 en Nueva York, Tesler estudió ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, y después de graduarse se adentró en la investigación sobre inteligencia artificial (mucho antes de que se convirtiera en una herramienta tan presente de nuestras vidas). En 1973, Tesler aceptó un trabajo en el Centro de Investigación Xerox Palo Alto (PARC, por sus siglas en inglés) donde trabajó hasta 1980. Xerox PARC fue famoso por desarrollar la interfaz gráfica con ratón que todos usamos a diario, y durante su tiempo allí, Tesler trabajó con Tim Mott para crear un procesador de texto llamado Gypsy, que se hizo famoso por acuñar los términos “cortar”, “copiar” y “pegar” para eliminar, duplicar o reposicionar fragmentos de texto.

Xerox PARC también se hizo conocido por no capitalizar las investigaciones innovadoras que hizo en términos de computación personal, por lo que en 1980 Tesler se pasó a Apple Computer, donde trabajó hasta 1997. A lo largo de los años, ocupó innumerables puestos en la empresa, incluido el de vicepresidente de AppleNet. (El sistema interno de redes locales de Apple que finalmente fue cancelado), e incluso trabajó como Jefe de Ciencia de Apple, un puesto que llegó a ocupar Steve Wozniak, antes de dejar la compañía.

Además de sus contribuciones a algunas de las piezas de hardware más famosas de Apple, Tesler también fue conocido por sus esfuerzos para hacer que el software y las interfaces de usuario fuesen más accesibles. Además de los términos de “cortar”, “copiar” y “pegar”, Tesler también abogó por que las acciones del usuario se mantuviesen igual en las diversas funciones y aplicaciones de un sistema operativo. Cuando abres un procesador de texto, por ejemplo, asumes automáticamente que presionar cualquiera de las teclas alfanuméricas de l teclado hará que ese carácter aparezca en la pantalla . Pero hubo un tiempo en que los procesadores de texto podían cambiarse entre múltiples modos donde escribir en el teclado podía hacer que se ejecutasen comandos funcionales, entre otras cosas .

Todavía hay muchos programas donde las herramientas y las funcionalidades cambian según el modo en que t e encuentres (aplicaciones complejas como Photoshop, por ejemplo, donde varias herramientas se comportan de manera diferente y realizan funciones muy distintas), pero en la mayoría de sistemas operativos modernos se intenta que esto no ocurra .

Después de dejar Apple en 1997, Tesler cofundó una compañía llamada Stagecast Software que desarrolló aplicaciones para hacer que los niños aprendiesen conceptos de programación de manera más fácil y accesible. En 2001 se unió a Amazon y en 2005 se cambió a Yahoo, donde dirigió el diseño de experiencia de usuario de la compañía. Después de unos cuantos saltos laborales más acabó dedicándose a trabajos de consultoría.

Aunque indudablemente hay innumerables contribuciones que Tesler hizo a la informática moderna que nunca saldrán a la luz, todo lo que sabemos de él tiene una importancia inmensa . Tesler es una de las principales razones por las que los ordenadores pasaron de estar en centros de investigación a los hogares de todo el mundo .