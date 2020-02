Matrix y Office Space se encuentran gracias a las deepfakes, y ahora necesitamos una película

Filed to:

Filed to: Office Space

Las deepfakes no paran. Después de la excelente reinvención de Back to the Future, donde Christopher Lloyd y Michael J. Fox son reemplazados por Robert Downey Jr. y Tom Holland, otro talentoso fan ha puesto a Keanu Reeves y Hugo Weaving en Office Space, creando la cuarta película de Matrix que merecemos.



El Deepfaker de YouTube Ctrl Shift Face se asoció con el artista de efectos visuales Chris Ume para ir más allá en esta mezcla de películas. No solo se intercambió la cara de Gary Cole con la de Hugo Weaving (ver las gafas del Agente Smith en Bill Lumbergh podría ser lo más destacado de todo este video), sino que la cara de Ron Livingston se transformó para parecerse a Keanu Reeves mientras el actor de voz Allen Jones volvió a grabar todas las líneas de Peter con la voz de Neo. Los resultados finales son lo suficientemente convincentes como para que Hollywood descarte todo el trabajo que ha realizado en The Matrix 4 y en su lugar tome esta ruta.



Si finalmente te inspiras para aprender a hacer deepfakes y dar vida a tus propias mezclas de películas, puedes dirigirte a GitHub y descargar el software DeepFaceLab en el que Ctrl Shift Face y muchos otros fans de YouTube confían. (Puedes encontrar una serie de guías y tutoriales aquí si eres nuevo en el concepto). En cualquier caso, todavía no es un proceso completamente automatizado, como lo demuestra este desglose de efectos visuales que creó Ume. Todavía había un poco de limpieza manual y retoques necesarios para que el intercambio de caras fuera completamente convincente.



Con el tiempo, quizás de forma aterradora, será un proceso completamente automatizado, sin embargo, cualquiera que pueda abrirse camino a través de un puñado de configuraciones podrá crear sus propias mezclas de películas.