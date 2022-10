Una de las más grandes estrellas del mundo de la cultura pop ahora también formará parte del universo cinematográfico de Marvel (MCU). Tras su legado como Han Solo en el universo de Star Wars, y décadas dando vida a Indiana Jones, ahora Harrison Ford se une al MCU para interpretar al General Thaddeus Ross.

El General Ross es uno de los personajes claves del MCU desde sus inicios. Su primera aparición fue en The Incredible Hulk de 2008, y desde entonces ha aparecido en 5 películas del MCU. En todas estas entregas el encargado de darle vida fue el actor William Hurt, quien lamentablemente falleció en marzo de 2022. Ahora, Ford será responsable de interpretar al General también conocido con el nombre clave de “Thunderbolt”.

La primera aparición de Ford como Thaddeus Ross será en la película Captain America: New World Order, que continúa los acontecimientos de la serie The Falcon and The Winter Soldier. La película se estrenará en mayo de 2024, y no será la única vez que veamos a Ford como el personaje. Después de todo, Ross es conocido como Thunderbolt, por lo que claramente también lo veremos en la película Thunderbolts que se estrena el 26 de julio de 2024, apenas dos meses después de Captain America 4. [vía Deadline]