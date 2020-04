Hay una nueva película animada de Transformers en desarrollo con el director de Toy Story 4

Filed to:

Desde que Hasbro creó su ahora legendaria franquicia de robots Transformers en 1984, hemos visto incontables series animadas, películas animadas y, por supuesto, media docena de películas live action. Ahora, un nuevo film animado está en desarrollo, y servirá como precuela de la historia del universo Transformers.

La película está bajo la responsabilidad de Josh Cooley, director y guionista de Toy Story 4, además de haber escrito el guión de Inside Out (conocida en España como Del revés y en Latinoamérica como Intensa-Mente). El film será una precuela que se desarrollará en el planeta Cyberton y contará el origen del conflicto y la guerra entre los Autobots y los Decepticons. El guión de esta precuela estará a cargo de Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, guionistas de Ant–Man and the Wasp para Marvel.

Sin embargo, aunque será una precuela del universo de Transformers, no estará conectada a la saga de películas live action que durante años estuvo en las manos de Michael Bay. Esa es una gran noticia, no por que tenga algo en contra de las películas de Bay, sino porque la nueva película animada podría abrir las puertas a un nuevo reboot de la franquicia en animación, seguido de nuevas series o películas en el futuro.

Por ahora, se desconoce cuándo se estrenará esta película o cual será su título oficial. [Deadline vía /Film]