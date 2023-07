Hayao Miyazaki, el legendario cineasta japonés responsable de películas increíbles como El castillo en el cielo, Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y tantas otras en Studio Ghibli, lleva muchos años trabajando en la que asegura será su última película. Ahora, por fin ya podemos ver su primera imagen oficial, y parece que será lo único que veremos hasta que llegue a las salas de cine en algún momento de 2023.

Escrita y dirigida por Miyazaki, el nombre original en Japón de la película es Kimitachi wa Do Ikiru ka, que se traduce como “How do you live?”. Su lanzamiento internacional, sin embargo, será con el título The Boy and the Heron, o “El niño y la garza”. Miyazaki comenzó a trabajar en el film aproximadamente en julio de 2016, y aunque varias veces ha anunciado su retiro, esta vez dice que sí es en serio. The Boy and the Heron será su última película. Según Toshio Suzuki, productor de la película, “Miyazaki está trabajando en esta película para su nieto, como para decirle ‘el abuelo pronto partirá al otro mundo, pero dejaré esta película contigo’”. Un mensaje sin duda nostálgico, pero lleno de amor.

La película tiene una duración de 124 minutos, y de hecho, ya se estrenó el Japón el viernes 14 de julio, sin ningún tipo de promoción, publicidad ni tráiler. Lo único que hemos visto del film es su póster oficial.

Según Suzuki, quien además de productor es uno de los cofundadores de Studio Ghibli y presidente del estudio: “cuando éramos niños solo teníamos un póster y un título de una película. Disfrutaba intentando imaginar de qué trataba la película, y quería traer ese sentimiento de vuelta”.

The Boy and the Heron no solo es la última película de Miyazaki, sino también su primer largometraje en 10 años, desde El viento se levanta. La película se estrenará en algún momento de este mismo año en Estados Unidos y, con suerte, también la veremos en el resto del mundo.

Además del póster, Ghibli ha publicado esta versión de la criatura del póster en una forma más caricaturizada. En su mensaje, invitan a todos a “sentirse libres de utilizarla [la imagen]”, pero “dentro de los límites del sentido común”, lo que sea que signifique esta graciosa y curiosa acotación.