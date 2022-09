By

Mientras promocionaba su nueva película de Netflix, Wendell & Wild, el director Henry Selick participó en una conversación con la revista Collider durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde discutió si él y el creador de Pesadilla Antes de Navidad, Tim Burton, alguna vez pensaron en lanzar una secuela de la famosa película de stop-motion de 1993 que Selick dirigió. Como era de esperar, la respuesta fue “sí”.

En la conversación, Selick afirmó que la idea de una secuela “ había aparecido varias veces”, pero “inicialmente, siempre decían: ‘Pero tendrá que ser de animación ’. Y eso era ya un ‘ no’ inmediato para mí. Y c iertamente lo era también para Tim Burton”.

Me resulta impensable que estén pensando en eliminar la magia del stop-motion que a estas alturas resulta inseparable del mundo que Selick y Burton crearon para Jack Skelleton y sus amigos. La animación por ordenador no puede replicar los movimientos que hacen que los espeluznantes reinos de esta película de culto cobren vida y hacen que est os personajes sean quienes son. Entiendo que Disney probablemente esté pensando en un método más eficiente (mucho mejor para lanzar más contenido y repartir más merchandising ), pero los fans sabrán ver la diferencia y estarán dispuestos a esperar el tiempo que sea a esta secuela siempre que esté bien hecha . Nos gustó una idea lanzada durante el festival , y a Selick pareció gustarle también: “La idea de un corto nunca había surgido en el pasado... Creo que Tim podría estar abierto a que hagamos un corto”, dijo Selick. “Tendría que ser tan original ... tan innovador, que justificase hacer una secuela, pero un corto tiene mucho sentido”. Selick continuó, ampliando las ideas para un especial de Halloween o de Navidad, o “un corto que tratase sobre Zero... su punto de vista del mundo o un día en su vida. Creo que es una idea fantástica. Y factible. Predigo que Tim sería capaz de respaldar el proyecto ”.

Disney debe haber comenzado con este concepto hace años porque una serie de cortos protagonizados por Zero suena como la continuación perfecta de Pesadilla Antes de Navidad. Una sugerencia: que estén ubicados en el bosque navideño que alberga Halloweentown, porque siempre hemos querido ver más allá de esas puertas. Hay tantos personajes que nos gustaría volver a ver y también nos morimos por escuchar de nuevo más música de Danny Elfman .

Hasta que esto suceda, podrás ver la magia del stop-motion de Selick en acción con la llegada a Netflix de Wendell & Wild el próximo 28 de octubre.