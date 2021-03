Foto : Getty ( Getty Images )

Poco a poco se va perfilando el plantel de actores que par tici parán en la nueva película de Dungeons & Dragons, y lo cierto es que es curioso. La última incorporación es la de Hugh Grant en el papel de villano. El icónico actor británico de comedia romántica de los 2000 no es el único nombre conocido.



Junto a Grant se ha revelado que la actriz Sophia Lillis también participará en el proyecto en uno de los papeles protagonistas. Lillis se hizo famosa por interpretar a Beverly en la reciente saga de IT.

Los demás actores que se han embarcado en el difícil proyecto de llevar el popular juego de rol al cine son Chris Pine (Steve Trevor en Wonder Woman), Michelle Rodríguez (The Fast and The Furious), Justice Smith (el protagonista de Pokémon: Detective Pikachu), y Regé-Je an Pa ge (For The People y la reciente Bridgerton).

Michelle Rodríguez y Justice Smith son otras de las caras conocidas de la película. Foto : Paramount / Netflix

No es, en definitiva, un mal elenco. Frente a ellos tienen el reto de mejorar la anterior película de Dungeons & Dragons (2000). Muy difícil no es, porque aquella película fue un desastre de proporciones épicas.



Estaba previsto que el rodaje de l a nueva película basada en el juego comenzara en noviembre de 2021, pero Paramount y eOne lo han pospuesto al 27 de mato de 2022 debido a dificultades de producción asociadas a la pandemia. [People]