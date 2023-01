We may earn a commission from links on this page.

Jugar al rol con amigos a menudo tiene momentos muy tensos intercalados con otros de absoluta comedia (a menudo involuntaria ). Los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein parecen haber tomado muy bien el pulso a ese tono, y buena prueba de ello la tiene el nuevo tráiler de Dungeons & Dragons: Honor Amongst Thieves.



El nuevo avance no revela nada nuevo sobre la trama que no revelera el primer tráiler. Los ladrones protagonistas han robado la reliquia para la persona equivicada y ahora deben deshacer el entuerto para evitar que su último trabajito destruya el mundo. El tráiler, eso sí, abunda en las escenas de acción y en los momentos de comedia, algunas de ellas tan tensas como ser perseguido por un dragón muy orondo cuesta abajo. También tenemos alguna escena nueva protagonizada por Holga la bárbara (Michelle Rodriguez), Xenk el Paladí n (Regé-Jean Page), y Edgin el Bardo (Chris Pine). Aunque no salen tanto en esta ocasión, también están Hugh Grant en el papel de Forge, un veterano ladrón. Justice Smith es Simon el hechicero del grupo y Sophia Lillis es la druida tiefling Doric.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | NEW Trailer (2023 Movie)

La película debutará el próximo 10 de marzo en el festival South by Southwest. Su estreno en cines llegará el 31 de marzo. Recientemente la película se ha convertido en el objeto de una campaña de derribo provocada por las iras que ha desatado el cambio que Wizards of the Coast (la compañía propietaria de D&D) quiere hacer a su licencia Open Gaming.

Puedes leer todos los detalles sobre esa pugna entre los jugadores y creadores independientes y la compañía en este post. En cualquier caso la película no se merece ser víctima en ese fuego cruzado por mucho que comparta el mismo universo y por muy justa que sea ahora mismo la indignación de los jugadores de D&D .