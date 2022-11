By

Hay vida más allá de las películas, o al menos eso es algo en lo que Disney está apostando por todo lo alto con sus mayores franquicias. Ya tenemos series y especiales de Marvel y Star Wars en Disney+, y ahora parece que será el turno de Indiana Jones, una saga que pronto recibirá su quinta película, y cuyo ¿universo? podría expandirse en la televisión.

Un reportaje de Variety ha revelado que Lucasfilm y Disney están comenzando a trabajar en una serie de Indiana Jones para Disney+. No se conocen detalles acerca de la serie hasta ahora, ya que actualmente apenas están buscando guionistas. Sin embargo, podemos estar seguros de que Harrison Ford no formará parte de este proyecto, o al menos sería una sorpresa si lo hiciera.

Y es que cuando Indiana Jones 5 se estrene en junio de 2023, será la última vez que Ford interpretará al legendario arqueólogo, o al menos eso ha dicho el actor en más de una ocasión. Es su película de despedida del personaje al que ha encarnado por más de 4 décadas, colgando el sombrero Fedora y el látigo después de tanto tiempo.

Entonces, surge la pregunta: ¿de qué tratará esta serie sin Ford como Jones? Quizás podría centrarse en otros personajes de este universo, aunque es un poco ingenuo pensar que no optarán por la opción más simple y evidente: una historia de origen, precuela de todas las películas de Jones, una serie centrada en su adolescencia y juventud. Y no es la primera vez que veríamos así, ya que entre los años 1992 y 1996 existió una serie que contaba la historia del joven Indiana. Pero hey, si Disney hizo borrón y cuenta nueva en el lore de Star Wars, ¿por qué no lo haría con la historia de Indy? [vía Variety]