Instagram, Facebook y WhatsApp Web vuelven a estar caídas en todo el mundo

“Algo ha salido mal”. “Conectando”. “Se ha producido un error, vuelve a intentarlo”. “No se han podido actualizar las noticias”. “No se ha podido cargar la página”. No eres el único que está viendo estos mensajes de error en Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp Web y otros servicios.

Las aplicaciones de Facebook están caídas. La página de status de Facebook for Business publicó que la plataforma de entrega de anuncios de Facebook se está “recuperando de unas disrupciones” en todas sus plataformas y servicios. Por su parte, Facebook Gaming explicó a través de Twitter que un problema ajeno a ellos estaba haciendo que los streams se cortaran en directo. Pero estos no son los únicos productos afectados, ya que usuarios de todo el mundo están reportando en Down Detector la caída global de los servicios de Facebook.

Es la segunda caída de esta magnitud que se produce en las últimas semanas. Coincide además con la filtración masiva de más de 500 millones de números de teléfono de usuarios de Facebook, pero son datos que se filtraron antes de 2019, cuando la compañía parcheó la vulnerabilidad que permitía obtenerlos.