Comprueba si tu teléfono se filtró en el hackeo de Facebook

Ilustración : Elena Scotti

Probablemente hayas oído hablar sobre la filtración de datos de Facebook. Una vulnerabilidad que la compañía no eliminó hasta 2019 permitía obtener los números de teléfono de más de 500 millones de usuarios, y ahora esos datos se han filtrado. Aproximadamente el 20% de los usuarios de Facebook aparece en la filtración, pero en países como España (11 millones de afectados) o Colombia (20 millones) el porcentaje de usuarios expuestos es mucho mayor.



Advertisement

No es la primera vez que oímos hablar de una gran filtración de datos, pero esta base de datos asocia números de teléfono con identidades reales de personas en todo el mundo. Muchos de esos registros contienen, además del número de teléfono y el nombre completo del usuario, su género, estado civil, lugar de residencia y empleador. Algunos contienen además un correo electrónico.

Para comprobar si el tuyo es uno de los más de 500 millones de teléfonos filtrados, abre Have I Been Pwned? y escribe tu número en el buscador usando el formato internacional, con el prefijo de tu país delante. Por ejemplo, para buscar un número de España, escribe +34xxxxxxxxx o 34xxxxxxxxx (el + da igual, pero no añadas ceros al prefijo internacional). Si tu teléfono está en la base de datos filtrada, verás el mensaje “Oh no — pwned!” y más abajo, la filtración de Facebook de abril de 2021 en “ Breaches you were pwned in”.

Ten en cuenta que los datos filtrados son de antes de 2019, por lo que podrías aparecer en la base de datos aunque ya no tengas cuenta de Facebook.

¿Qué hacer si apareces en la filtración?

En primer lugar, asegúrate de usar contraseñas seguras en los servicios donde puedas iniciar sesión con tu número de teléfono, como Facebook o Instagram. Activa la verificación en dos pasos y, si te cuesta crear contraseñas únicas, empieza a usar un gestor de contraseñas.

En segundo lugar, ten cuidado con las estafas telefónicas, así como con las estafas que circulan por SMS, ya que ahora los estafadores cuentan con tus datos personales y los mensajes pueden resultar más creíbles.

Si aun así te sientes expuesto, siempre puedes cambiar tu número de teléfono. Facebook no protegió adecuadamente tus datos personales, y ahora no hay otra forma de borrar esos datos de internet.