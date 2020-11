Investigadores japoneses crean un brazo robot caliente y húmedo para pasear tomados de la mano

Los robots de la vida real siguen siendo relativamente primitivos en comparación con los que aparecen en las obras de ciencia ficción, pero eso no nos ha impedido crear bots que puedan satisfacer la mayoría de nuestras necesidades físicas (sí, incluido eso ). Ahora en Japón han creado un robot que simula salir a caminar contigo toma do de tu mano como si fuera tu pareja .

Diría que todo lo que realmente necesitas para simular tomar la mano de alguien es comprar una de esas extremidades de goma que venden en cualquier tienda de disfraces . Un poco de imaginación y estás caminando de la mano con tu amada por una cálida playa . Pero eso no fue suficiente para los investigadores de robótica de la Universidad de Gifu en Japón. En un artículo publicado con el título “My Girlfriend in Walk” (traducido de su nombre japonés, “ Osampo Kanojo” ), el equipo detalla un elaborado equipo portátil que hace todo lo posible para simular la experiencia de tomar la mano de alguien durante una caminata.

Hecha de un material suave y flexible para recrear la sensación de la carne humana , la mano robótica del sistema cuenta con dedos animados articulados que pueden detectar la presión y apretar cuando se sujeta con fuerza, así como un mecanismo de calentamiento para que se sienta más realista. También está diseñado para simular la sensación de humedad, por lo que la mano transpira artificialmente a través de una serie de poros donde pequeñas cantidades de humedad de un trozo de tela humedecido en el interior se filtra al calentarse la mano. Se supone que es un añadido sutil, por lo que no obtienes esa sensación de “pez muerto” en la mano.

Pero eso solo recrea la experiencia de tomar la mano de otra persona. Para la experiencia completa de “ caminar por el parque” , la mano robótica está montada en un riel deslizante que se sitúa perpendicular al brazo del usuario. Aquellos afortunados de haber experimentado un paseo mientras abrazan la mano de otra persona saben que es un acto de equilibrio delicado de intentar igualar el paso del otro. Para simular momentos en los que una persona puede estar caminando más rápido o más lento que la otra, la mano puede moverse hacia adelante y hacia atrás a lo largo del riel deslizante para crear la sensación de que está tirando de ti o de que tú estás tirando.

Si eso no fuera suficiente, My Girlfriend in Walk funciona con una aplicación para móviles que simula y reproduce los sonidos de los pasos de la otra persona y el susurro de su ropa al moverse . Desafortunadamente, como su nombre indica, en su forma actual, no es el robot más inclusivo. Está diseñado para simular tomar la mano de una mujer, y los investigadores incluso perfumaron su piel artificial con una fragancia de champú floral.