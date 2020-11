Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Cuando creía que ya nada podía sorprenderme en cuanto a calidad de sonido en auriculares que usamos con el móvil cayeron en mis manos los Jabra Elite Active 75t. Los Elite 85t suenan igual de bien pero añaden una cosa que muchos usuarios demandan hoy en día: cancelación de ruido activa externa e interna.



¿Cómo que interna? El titular ya da una pista sobre a qué me refiero con esto. ¿Eres de los que odia comer chicle cuando llevas auriculares porque escuchas tu propio sonido al masticar mezclado con la música? ¿No te gustan los auriculares internos porque sientes una presión desagradable, como si estuvieras en un avión o llevaras tapones? Sigue leyendo porque esto te puede gustar.

Si no llegaste a leer mi análisis sobre los Elite 75t te recomiendo que lo hagas, pero puedo resumírtelo en una frase: son los mejores auriculares deportivos internos que he probado hasta ahora, y me paso la vida probando auriculares.

Jabra Elite 85t Jabra Elite 85t ¿Qué es? Los nuevos auriculares internos de Jabra, ahora con cancelación de ruido activa. Precio 230 euros Nos gusta La calidad de sonido. La cancelación de ruido interna y la calidad de llamadas incluso con viento. No nos gusta No es resistente al agua por lo que no es el mejor modelo para deporte.

Controles y batería

Jabra repite con los Elite 85t el mismo patrón de control, que yo encuentro fantástico. Los auriculares no tienen controles táctiles sino un único botón en cada audífono. Si pulsamos una vez el derecho pausaremos la reproducción. Con dos pulsaciones abriremos el asistente de voz. Si mantenemos pulsado el botón subiremos el volumen.

Lo mismo ocurre en el izquierdo. Si pulsamos una vez cambiaremos entre cancelación de ruido activa, desactivada o en modo hear through. Si pulsamos dos veces adelantaremos una canción, si pulsamos tres retrocederemos, y si lo mantenemos bajaremos el volumen.

Este patrón cambia en el contexto de una llamada. Una pulsación del botón en el auricular derecho sirve para silenciar la llamada. Con dos colgamos y si mantenemos ajustamos el volumen. Parece complicado, pero es rematadamente simple y no tiene los problemas de activar funciones por tocar una superficie táctil por error.

Un vistazo a las opciones de la aplicación Jabra Sound + Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Si por lo que sea te olvidas de cómo funciona solo tienes que darte una vuelta por Jabra Sound +. La aplicación que Jabra usa para sincronizar y configurar los auriculares no solo es extremadamente estable y completa. Además cuenta con toneladas de documentación y consejos sobre cómo usar el dispositivo. Instalarla es necesario además porque es desde se personaliza el sonido para nuestros oídos, desde donde se ajusta la ecualización, y desde donde se configura la cancelación de ruido.



Detalle de los contactos de carga en el estuche. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En cuanto a la batería, su autonomía nominal es de cinco horas y media con una sola carga que suben a un total de 25 si añadimos las cargas disponibles en el estuche. En ambos casos la cifra es con la cancalación de ruido activa. Si la desactivamos ganamos unas cuantas horas. Concretamente 7 en los audífonos y 31 en total. El estuche de carga es compatible con carga inalámbrica bajo el estándar Qi. En la práctica las cifras de autonomía son muy cercanas a estas y si no siempre podemos darnos un descanso y cargarlos un rato en el estuche. Básicamente no notarás problemas de batería con ello a menos que te dediques a hacer vuelos transoceánicos y quieras usarlos ininterrumpidamente durante todo el vuelo.



El sistema de cancelación de ruido (Advanced ANC)

Con los Elite 85t, Jabra introduce dos sistemas diferentes de cancelación de ruido activa: estándar y avanzado. El primero es el que llega por actualización a los Elite 75t y se basa en algoritmos. La cancelación de ruido avanzada, por su parte, es la que llevan los Elite 85t mediante un chip integrado además de los algoritmos. ¿Cuál es la diferencia? Que los 85t cancelan ruidos en frecuencias mucho más altas mientras que la cancelación básica de los 75t solo cubre las frecuencias más graves (las típicas de ruido ambiental). Además, la Advanced ANC se puede ajustar manualmente mediante un control deslizante en la app. LA cancelación básica no tiene esta versatilidad.

El estuche de los Jabra Elite Active 75t (en rosa) es un poco más pequeño que el de los Elite 85t. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

El sistema de cancelación de ruido activa de los 85t consiste en tres micrófonos en cada auricular, dos en el exterior y uno en el interior. Dos son para mejorar las llamadas y el otro para la cancelación activa de ruido. Los auriculares escuchan el ruido ambiental y ajustan la cancelación de ruido de forma dinámica.



Es fácil comprobar la cancelación de ruido en los Jabra. Basta entrar en la aplicación y jugar con los cuatro niveles disponibles de reducción del sonido ambiental sin tener música puesta. En mi caso hice la prueba con el siempre fastidioso runrún de la impresora 3D de fondo y con el sistema a tope tan solo podía escuchar levemente las notas más agudas de los motores de la impresora. En el momento en el que puse música desaparecieron completamente. La aplicación ofrece además varios perfiles predeterminados con los que jugar o crear el nuestro propio.



El modo hear trough funciona como en otros auriculares. Lo que hace es dejar que los micrófonos capten el ruido externo y lo añadan a lo que estamos escuchando de manera que podamos ser conscientes de lo que tenemos alrededor. Puede activarse desde la aplicación o pulsando una vez el botón del auricular izquierdo. Es útil para cosas como atender lo que alguien nos está diciendo o escuchar un mensaje de megafonía mientras estamos en el transporte público.

Las almohadillas ovaladas son bastante más cómodas que las redondas. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Una particularidad interesante es que el micrófono ubicado en el interior también proporciona datos para la cancelación, lo que se traduce en que también amortigua los sonidos de tu propio cuerpo como el ruido que hacemos cuando mascamos chicle (más sobre eso abajo).

Durante las llamadas, la voz se escucha que parece salida de un programa de radio. Un detalle extraño es que la cancelación de ruido hace que escuchemos nuestra propia voz a través de los auriculares, lo que le da un toque metálico, como si fuera una grabación. Es normal que nuestra propia voz grabada nos suene un poco rara, así que la opción se puede desactivar desde la aplicación.

Si lo que buscas son unos auriculares internos con mejor cancelación de ruido probablemente lo que buscas son los Sony WF-1000XM3. La pega de los WF-1000XM3 es que son más grandes y pesados y su estuche también es bastante más grande pero son sin duda el referente de los Jabra 85t en cuanto a calidad de sonido.



Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

La prueba del chicle

Los 85t heredan el mismo audio espectacular, pero con un par de notables cambios. El primero es que pierden la resistencia al agua y a la suciedad IP57 que tenían los 75t. En lugar de ello son solo IP4. El cambio no es casual y se debe al diseño de los 85t.

Los Elite 75t tenían un diseño cerrado y con las almohadillas redondas. Eso significa que cuando los introduces en el oído cierran completamente el canal auditivo. Los 75t, sin embargo, tienen un diseño semiabierto. La razón de ser de esto es dejar entrar algo de aire del exterior al canal auditivo. La sensación de aislamiento es menor que con uno interno, pero a cambio se logra evitar el efecto tapón que muchas personas sienten al usar auriculares internos de diseño cerrado y que consideran tan desagradable.

Otro efecto interesante es que se logra amortiguar los sonidos de nuestro propio cuerpo. En unos auriculares internos cerrados, por ejemplo, es normal escuchar el ruido sordo de nuestros propios pies al golpear sobre el suelo, sobre todo si corremos. En los 85t ese sonido queda completamente amortiguado. Para probar esto no hay nada mejor que ponerte los auriculares, subir la cancelación de ruido a tope y ponerte a comer chicle.



Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Debo reconocer que la cancelación de los Jabra Elite 85t es muy buena, pero no es total. Los sonidos de la masticación, por ejemplo, se filtran levemente porque el sonido se transmite por nuestros propios huesos es y es prácticamente imposible detener eso. El sonido no se amortigua por completo, pero resulta mucho menos audible que con otros auriculares. En el momento en el que enciendes la música ya apenas se nota. Es un detalle interesante para los que no gustan de escucharse ni a si mismos.

En cuanto a ergonomía, los 85t reposan sobre el antitrago de la oreja y no se salen por muchos saltos que des. Eso sí, son algo más grandes y pesados que los Active 75t y sus almohadillas de goma no encajan de manare tan hermética, por lo que sobresalen un poco más de la oreja y si nos pegamos una carrera con ellos sentiremos como se aflojan un poco. Eso sí, no se caen, o al menos yo no he conseguido que se caigan corriendo y saltando con ellos. Las almohadillas tienen una forma ovalada que se adapta mejor al canal auditivo y es extremadamente cómoda de llevar.

En resumen

¿Tienes ya unos Jabra Elite 65t o 75t? Entonces no merece la pena que vayas a por los 85t a menos que la cancelación de ruido activa sea algo fundamental para ti. Los Elite 75t y Elite Active 75t se actualizan con una cancelación de ruido básica que para muchos será más que suficiente.

Si no tienes auriculares o los que tienes ya se han quedado viejos y buscas unos internos para uso cotidiano que aíslen muy bien del entorno hasta el punto de aislarte hasta de ti mismo olvídate de los Airpods o los que cada fabricante de teléfonos saca con su móvil. No encontrarás nada que suene mejor que esto a ese precio. Los Jabra Elite 85t salen a la venta en España el 15 de noviembre a un precio de 230 euros.