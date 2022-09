Después de más de 45 años de trabajo a sus espaldas, James Earl Jones, el actor que daba voz a Darth Vader, ha decidido retirarse. ¿Pero quién será capaz de tomar el testigo de una de las voces más icónicas de la historia del cine? Pues la respuesta no está en el ‘quién’, sino en el ‘qué’.

Como ha desvelado Vanity Fair, el conocido actor de 91 años ha accedido a ceder los derechos de su voz a Respeecher, una empresa tecnológica ucraniana que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y material de archivo para conseguir recrear las voces de distintos actores.

Matthew Wood, un veterano editor de sonido de Skywalker Sound, contó a la revista que había presentado a Jones esta opción cuando el actor de 91 años “mencionó que estaba buscando abandonar su papel de Darth Vader”. Finalmente, Jones se mostró de acuerdo con que Lucasfilm y Respeecher reconstruyesen su voz mediante inteligencia artificial y parte del resultado lo hemos podido ver en la serie de Obi-Wan Kenobi.

Esta no es la primera vez que Lucasfilm decide apostar por la inteligencia artificial para recrear la voz de un actor. Como desveló hace tiempo Jon Favreau, la voz de Luke no que pudimos ver en The Mandalorian y en El Libro de Boba Fett no era real, sino que había sido recreada por medio de inteligencia artificial por Respeecher .

Sin lugar a dudas la inteligencia artificial ha venido para quedarse y cada vez más serán los proyectos artísticos que la incorporarán de una u otra forma. Mira el lado bueno: al menos la voz de Darth Vader será eterna a partir de ahora.