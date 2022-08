By

Buenas noticias para los fans de Star Wars, aunque no tan buenas como a muchos les gustaría: Obi-Wan Kenobi volverá a Disney Plus, pero no se trata de una temporada nueva de la serie protagonizada por el famoso caballero J edi, sino un making-of de cómo se hizo la primera (¿y última?) entrega de la serie.

Siguiendo con la misma fórmula que ya utilizó con The Mandalorian y El Libro de Boba Fett, Disney ha decidido lanzar un pequeño documental donde veremos cómo fue todo el proceso creativo para dar vida a su última serie de Star Wars.

El documental ha sido bautizado como Obi-Wan Kenobi: El retorno de un Jedi y se estrenará en Disney Plus el próximo 8 de septiembre.

Advertisement

A juzgar por el prometedor tráiler que ha compartido Disney, tendremos la oportunidad de ver a Ewan McGregor y Hayden Christensen explicando cómo fue la tarea de retomar sus icónicos papeles después de tantos años. Tampoco faltará la visión de la directora Deborah Chow ni de varios de los responsables técnicos que aportaron su pizca de magia a la serie de Obi-Wan.

Como pudo confirmar Gizmodo, la pieza será un único documental y no una serie de varios capítulos, por lo que aproximadamente tendremos una hora de metraje para desentrañar los misterios de la serie, tal y como sucedió con El Libro de Boba Fett.