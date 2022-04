La película de Minecraft sigue definiendo su elenco . Jason Momoa, a quien quizá conozcas como el tipo con bíceps montañosos y pelo largo de Aquaman o el tipo con bíceps montañosos y pelo largo de Game of Thrones, protagonizará la película de Minecraft. Al menos, según The Hollywood Reporter.

Por si la habías borrado de t u memoria, la película de Minecraft apareció por primera vez en 2014, cuando el creador de Minecraft, Marcus “Notch” Persson , anunció su “potencial” existencia en Twitter para adelantarse a las “filtraciones”. Desde entonces, la película se ha visto sumida en varios estados de infernal desarrollo (un término de la industria para describir proyectos que han languidecido a lo largo de los años debido a problemas de producción).

En su momento, Shawn Levy, a quien quizá conozcas como el director de complejas obras narrativas como Free Guy y The Adam Project, fue seleccionado para dirigir la película , pero rápidamente abandonó el proyecto. En otro momento , Rob McElhenney de It’s Always Sunny In Philadelphia se unió al proyecto con el mismo puesto , y una fecha de estreno programada para 2019. McElhenney se fue de Minecraft en 2018, retrasando la película indefinidamente. Poco después de su fecha de estreno inicial, Warner Bros., la productora de la película, dio otra fecha de estreno para 2022. Peter Solett, quien dirigió la sorprendente Nick and Nora’s Infinite Playlist, se unió como director .

Ahora, según The Hollywood Reporter, además de Momoa en el papel principal, Jared Hess se sentará en la silla del director. Hess es más conocido por una extraña comedia sobre la mayoría de edad, Napoleon Dynamite, pero ha dirigido un puñado de películas poco conocidas y algo de televisión, incluidos dos episodios The Last Man on Earth con Will Forte .

No está claro cuál será exactamente la trama de la película de Minecraft, p ero con Hess como director y Momoa , que tiene u nas sólidas dotes para la comedia, como protagonista , es una apuesta segura que Minecraft no será tan dramática como esa otra película sobre un juego de bloques: Tetris. Según su director Matthew Vaughan, un “thriller político de la Guerra Fría”.