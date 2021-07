By

Faltan pocas horas para que se lleve a cabo el primer viaje tripulado al espacio de la compañía Blue Origin, y su fundador y propietario, Jeff Bezos, estará a bordo de la nave. En nuevos detalles acerca de la misión, Bezos ha informado que la tripulación no utilizará trajes de astronauta.

Advertisement

El primer viaje tripulado de Blue Origin enviará al espacio a cuatro personas durante 11 minutos. La tripulación está compuesta por Jeff Bezos, fundador y propietario de la compañía (además de fundador de Amazon), su hermano Mark Bezos, un bombero voluntario, Wally Funk, una aviadora de 82 años de edad que formó parte del programa Mercury 13 de la NASA, y Oliver Daemen, un estudiante de 18 años que pagó 28 millones de dólares por volar en esta misión.

En una entrevista con CBS News, Bezos mencionó que no utilizarán trajes de astronautas en el viaje, sino solamente los trajes de vuelos estándar, conocidos como “flight suits” en el mundo de la aeronáutica y la exploración espacial. Los trajes que usarán en su viaje al espacio se pueden ver en el video a continuación, publicado por Jeff Bezos en Instagram.

La razón de que no usen trajes de astronautas, según Bezos y Blue Origin, es porque no los necesitan. “Con la cabina [de la nave] presurizada, es redundante. No necesitamos trajes espaciales, iremos así”, dijo mientras señalaba los trajes de vuelo que llevaban puestos en la entrevista.

G/O Media may get a commission

Recientemente, Richard Branson se convirtió en el “vencedor” de esta carrera de turismo espacial protagonizada por tres compañías: Virgin Galactic, la empresa de Branson en la que viajó al borde del espacio, SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Bezos. Apenas 9 días más tarde, Bezos volará aún más alto junto a su tripulación, en lo que Bezos considera un paso más hacia la posibilidad de “hacer más accesible el espacio para nuevas generaciones, lo que permita que sean esas generaciones la que lo aprovechen más y creen o realicen cosas interesantes fuera del planeta Tierra”. La misión despegará el martes 20 de julio a las 9:00am en hora de Nueva York (EST). [vía CBS News / Space.com]