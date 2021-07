La persona que pagó $28 millones por ir al espacio con Jeff Bezos no irá al final por "problemas de agenda"

El misterioso pujador que pagó 28 millones de dólares por un vuelo al borde del espacio con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se ha dado cuenta de que tiene otras cosas que hacer, según un comunicado de Blue Origin.

Bezos, su hermano Mark y la legendaria aviadora Wally Funk emprenderán el primer vuelo tripulado a bordo del cohete suborbital New Shepard el próximo 20 de julio. El cohete de la empresa aeroespacial de Bezos lanzará la cápsula RSS First Step a aproximadamente 100 kilómetros sobre el nivel del mar, alcanzando la línea de Kármán, el límite que la Fédération Aéronautique Internationale reconoce como la frontera del espacio, por encima de la altitud que alcanzó Richard Branson en el avión espacial de Virgin Galactic.

Los primeros turistas espaciales de Blue Origin experimentarán la sensación de ingravidez durante aproximadamente tres minutos antes de regresar a la Tierra en una caída amortiguada por tres enormes paracaídas. Si bien puede albergar hasta seis pasajeros, serán cuatro los primeros tripulantes de la nave. El vehículo funciona de manera autónoma y no necesita un piloto a bordo.

Se suponía que los hermanos Bezos y Wally Funk estarían acompañados por el misterioso pujador que pagó 28 millones de dólares en una subasta benéfica anunciada en mayo, pero el presunto millonario anónimo se retiró de la misión por “problemas de agenda”, según un comunicado oficial de Blue Origin.



En su lugar irá Oliver Daemen, un estudiante de 18 años que está disfrutando de un año sabático antes de empezar la carrera de física en la universidad. Daemen tiene una licencia de piloto privado y es hijo del CEO de Somerset Capital Partners, Joes Daemen, quien había pagado una suma no revelada por un asiento en el segundo vuelo tripulado. Esto convierte al joven en el primer cliente de pago de Blue Origin, además de la persona más joven en viajar al espacio. Wally Funk, de 82 años, está llamada a convertirse en la persona de mayor edad que haya emprendido el mismo viaje, así que el primer lanzamiento tripulado del cohete New Shepard será un vuelo con varios récords.

En cuanto al millonario anónimo que al final no volará con Bezos, ya tiene hueco “en una futura misión de New Shepard”. Su generosa oferta ha permitido a Club for the Future, una fundación creada por Blue Origin, donar un millón de dólares a 19 organizaciones sin ánimo de lucro. En total, 19 millones de dólares .