Wizards of The Coast aprovechó la San Diego Coimic Con para anunciar un torrente de novedades que van desde reediciones de mundos de juego tan míticos como Planescape, hasta una nueva plataforma virtual online. Eso por no mencionar que en 2024 toca revisión de las reglas de quinta edición.

Las primeras novedades llegan este mismo año y tienen a la Dragonlance como protagonista. Lleva por título Shadow of the Dragon Queen y es una aventura ambientada en la guerra de la lanza de Krynn. Aparte de como libro digital y físico también hay una edición de lujo acompañada de un juego de mesa llamado Dragonlance: Warriors of Krynn. Las edicion es física s estarán disponibles en librerías especializadas a partir del 6 de diciembre.



Si estás al día sobre D&D es posible que ya sepas que Wizards of the Coast compró D&D Beyond a comienzos de este mismo año. Desde entonces, l a plataforma para jugar rol online se ha convertido en el canal oficial para nuevos lanzamientos digitales de D&D, y eso significa que si tienes cuenta en D&D Beyond puedes acceder anticipadamente a la aventura de Shadow of the Dragon Queen el próximo 2 de noviembre.



Desde la pandemia, e l rol online se ha convertido un poco en la norma para muchos jugadores que ya no pueden reunirse físicamente. Wizards of the Coast lo sabe y por eso va a potenciar aún más la plataforma de D&D Beyond. El principal cambio es un proyecto llamado One D&D. En esencia se trata de crear un entorno de juego virtual basado en Unreal Engine. La plataforma traerá también una revisión de las reglas de quinta edición, pero esa revisión no entrará en vigor de forma plena hasta 2024. Mientras tanto te alegrará saber que One D&D es plenamente compatible con las actuales reglas y manuales de quinta edición y permite cualquier nivel de reglas personalizadas de la casa como hasta ahora. Este es el vídeo de presentación de One D&D:

One D&D - World Reveal Trailer

La beta pública de One D&D está ya disponible en D&D Beyond (en inglés). Para acceder a ella solo tienes que registrarte para probar los materiales de Unea rthed Arcana. Nuevos contenidos irán llegando a lo largo de 2023 hasta el lanzamiento definitivo con las nuevas reglas en 2024. Spelljammer está ya disponible desde el 16 de agosto, y a finales de 2023 veremos una reedición similar de Planescape.

Aparte de esos dos mundos de campaña, e stos son los lanzamientos que Wizards of the Co ast tiene previstos para 2023, por orden de llegada .



Invierno de 2023 – Keys from the Golden Vault: Ocean’s Eleven se encuentra con D&D en este libro de aventuras cortas que giran en torno a todo tipo de robos y atracos.

Primavera de 2023 – Bigby Presents: Glory of the Giants: Complemento del lanzamiento del pasado año, Fizban’ s Treasury of Dragons, pero centrado en los gigantes.

Verano de 2023 – The Book of Many Things: Una nueva colección de criaturas, escenarios, y otros elementos que están conectados con el misterioso Deck of Many Things .

. Verano de 2023 – Phandelver Campaign: Amplía el clásico módulo Lost Mine of Phandelver hasta convertirlo en una campaña completa teñida de horror cósmico.

Otoño de 2023 – Planescape: Vuelve el legendario escenario de campaña. Al igual que Spelljammer: Adventures in Space, Planescape llega como un pack con tres libros: guía, bestiario y campaña.

Para rematar, en 2023 se cumplen 35 años del debut de Drizzt Do’ Urden. Para celebrar el cumpleaños del mítico personaje de Reinos Olvidados, Wizards of the Coast dotará a la considerable colección de novelas del personaje con nuevas portadas y publicará The Land of Drizzt Visual Dictionary, un libro de arte que repasará la historia, criaturas, armas, enemigos y aliados del elfo oscuro.