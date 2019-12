Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dice que ya no harán más trilogías de Star Wars

Filed to:

Habrá más películas como Solo y menos sagas.

Imagen : Disney/Lucasfilm

Bueno , ya casi se ha estrenado The Rise of Skywalker. Pero: ¿qué será lo siguiente ? Esa es la gran pregunta que se cierne sobre la franquicia de Star Wars a medida que avanza hacia un territorio inexplorado, en el que ya no tendrá que estar atada a las historias de Anakin Skywalker o de las de toda su maldita descendencia. También es el tema que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha abordado en una nueva entrevista con Los Angeles Times.

K ennedy aprovechó para explicar cómo todo Lucasflim está teniendo en cuenta esta incertidumbre que existe sobre Star Wars.

“Obviamente, de eso es algo de lo que hemos pasado mucho tiempo hablando, y es una transición realmente importante para Star Wars”, dijo Kennedy. “En lo que nos hemos centrado en estos últimos cinco o seis años es en terminar la saga familiar alrededor de los Skywalkers. Ahora ha llegado el momento de pensar en cómo pasar a algo nuevo y diferente” .

¿Y qué pinta tendría algo así ? Bueno, aun estamos trabajando en ello , dijo Kennedy, aprovechando que h a convencido a Bob Iger para reducir la producción de nuevas películas de Star Wars después de Solo.

“Literalmente estamos creando estas historias desde cero y hablando con cineastas para que descubran cuáles podrían ser estas historias”, dijo Kennedy. “Puede pasar un tiempo antes de encontrar en qué dirección nos gustaría ir. Necesitamos tiempo para hacer eso” .

Pero aunque los detalles de estas nuevas historias siguen sin estar del todo claros, Kennedy compartió algo sobre el formato que podemos esperar : no más trilogías. Aunque las grandes historias de Star Wars hayan sido contadas con esta estructura , no lo volverán a utilizar en el futuro.

“Creo que nos da una visión más abierta de la narración y no nos encierra en una única estructura de tres actos”, dijo. “No vamos a tener un número cerrado. Vamos a dejar que sea la historia la que dicte eso” .

También dijo que, aunque la Saga Skywalker ha terminado, eso no significa necesariamente que vayan a dejar atrás todos los personajes que han creado en esta nueva trilogía. Así que , aunque no parece que vayamos a ver a Poe, Finn y Rey dentro de poco , eso no descarta que puedan aparecer en una nueva película .