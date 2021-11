Durante la última temporada de The Mandalorian conocimos que la serie tendría varios spinoffs. Desde entonces ya hemos podido ver incluso el primer tráiler de El Libro de Boba Fett, pero hay otro de los proyectos del que sorprendentemente no habíamos tenido noticias, como Rangers of the New Republic, pero escuchando las últimas palabras de la presidente de Disney, no parece que vayamos a oír hablar más de él.

El silencio que rodeaba al proyecto y los rumores de que su desarrollo había sido postergado no implicaba necesariamente que la serie hubiese sido cancelada , tan solo pospuesta, pero escuchando las declaraciones de la presidenta de Disney, Kathleen Kennedy, a la revista Empire, parece que el proyecto ya está muerto y enterrado : “ Nunca habíamos escrito ningún guion ni nada sobre ello ”, explicaba Kennedy .

Aunque nunca se llegaron a compartir detalles de la trama, parecía casi seguro que Cara Dune, la soldado de choque representada por la actriz Gina Carano, sería la protagonista de esta historia, de forma similar a lo ocurrido con el spinoff de Boba Fett o el de Ahsoka Tano.

Sin embargo, G ina Carano fue despedida fulminantemente de Disney después de publicar en sus redes sociales un post comparando la situación política de E stados Uunidos con la de la A lemania nazi. Aquella publicación fue la gota que colmó el vaso después de meses llenos de publicaciones en las que se burlaba de las mascarillas, difundía conspiraciones sobre las elecciones de Estados Unidos o daba “me gusta” a ciertos post que despreciaban el movimiento Black Lives Matter.

La presidenta de Disney no se ha pronunciado directamente sobre el despido de Carano, pero no parece que haya muchas dudas de que el proyecto de Rangers of the New Republic murió con su despido . “ Algunas de las ideas de la historia de Rangers terminarán en futuros episodios de The Mandalorian”, concluyó .

Pero bueno, tú piensa que a l menos nos quedarán otras cuántas series de Star Wars para consolarnos y que el estreno de The Book of Boba Fett está ya a la vuelta de la esquina.

